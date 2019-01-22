«Гаденко» и «Святой гастроном»: некорректные таблички заменят

В рамках подготовки к Универсиаде в городе стали появляться новые информационные таблички с указанием автобусных остановок на двух языках: сначала на русском, а ниже – на английском. Чтобы иностранцы, которые приедут в Красноярск, могли свободно ориентироваться в общественном транспорте.

Таблички предполагалось ставить не везде, а только в центре города и на основных улицах. Но не успели они появиться, как красноярцы тут же обнаружили в них ошибки.

Первый вопрос вызвал указатель на улице Киренского. Дословно: «Ул. Луначарского (ул. М. Гаденко)». Фамилия Гаденко - через букву «а». Причем ниже фамилия хореографа переведена на латиницу вполне правильно: «street Mikhaila Godeyko». Это первое. И второе: если указали имя хореографа, что помешало указать имя наркома просвещения, он Анатолий. Одного уважили, другого – нет.

Также, судя по табличке, в Красноярске появился еще и проспект «Svobony». Видимо, при написании просто была упущена буква «d». Внимательные горожане успели это заметить, сфотографировать и разместить в социальных сетях.

Святой гастроном...Фото: соцсети

Больше всего критики досталось авторам по поводу неправильного сокращения объектов улично-дорожной сети. С легкой руки переводчиков в Красноярске появились «Святой гастроном», «Святая школа» и «Святая поликлиника». На табличках это выглядит так: «St. Gastronom», «St. School» и «St. Polyclinic». Если уж собирались сокращать слово Station (а именно это они имели в виду), то правильно было бы Stn.

Татьяна Бабак, заведующая кафедрой английской филологии Красноярского государственного педагогического университета, рассказала «Комсомолке» об основных правилах перевода названий улиц и площадей. Не мудрствуя лукаво, нужно было просто на табличках оставить только значок автобуса: всем будет понятно. Или добавить еще «Bus Stop» – буквальный перевод «автобусная остановка». Как это принято в западных странах. Не «Station» (станция, автовокзал), а именно «Bus Stop».

По словам Татьяны Петровны, а она побывала во многих американских городах, там автобусные остановки обозначаются именно так и не иначе.

И еще одно замечание от лингвиста: нельзя писать «Street Mikhaila Gogenko». Это ошибка. Правильно писать: «Mikhail Gogenko street». И не «Street Lunacharskogo», а «Lunacharsky Street».

Отвечает за автобусные указатели департамент транспорта Красноярска. Там пояснили:

- Некорректные таблички заменят до 20 февраля. И в первую очередь табличку с «Гаденко». Ошибки – человеческий фактор. Мы не стали выяснять, кто прав и кто виноват, потому что исполнитель – наша подрядная организация, «Красноярскгортранс». Мы ответственные за результат, и мы будем это исправлять.

Что касается ГОСТов, они, конечно, существуют: название населенных пунктов, улиц, площадей писать латиницей так, как они слышатся на русском. То есть Красная площадь у нас не может быть «Red Square», а Царь-рыба - «King Fish».