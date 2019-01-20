2019-01-20T06:20:55+03:00
Общество

Красноярцев ожидает теплая и снежная неделя

Немного похолодает только к выходным
Ольга КОСТИНА
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Красноярцам пообещали теплую погодуКрасноярцам пообещали теплую погодуФото: Мария ЛЕНЦ
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В этом году на Крещение вместо сильных морозов была вполне комфортная, и даже приятная погода. Небольшой минус и снежок. По народным приметам, если на Крещение наступила настоящая оттепель, то до конца зимы уже можно не бояться суровых морозов. Погода будет стоять мягкая и снежная. Посмотрим, что обещают нам синоптики.

По данным специалистов Среднесибирского УГМС, сегодня, 20 января, днем ожидается до -4 градусов. В ночные часы до -7 градусов и снегопад. Ветер юго-западный 3-8 м/с с порывами до 14 м/с. Ночью на юге Таймырского района ожидаются порывы южного ветра 15-20 м/с, метели. На автодорогах центральных и южных районов гололедица.

Более подробный прогноз на неделю предоставили синоптики Красноярского Гидрометцентра. Итак, в понедельник, 21 января, в светлое время суток потеплеет до -3 градусов. Будет облачно и без осадков, ветер юго-западный. Ночью до -8 градусов и снова пройдет снег.

Во вторник, 22 января, днем до -3 градусов, облачно с прояснениями и небольшой снег. Ночью похолодает до -13 градусов.

В такую погоду детей с улицы домой не загонишь Фото: Мария ЛЕНЦ

В такую погоду детей с улицы домой не загонишьФото: Мария ЛЕНЦ

В среду, 23 января, ожидается до -8 градусов, ночью до -16 градусов.

В четверг, 24 января, синоптики прогнозируют до -9 градусов. Без осадков. Ночью до -17 градусов и кратковременный снег.

В пятницу, 25 января, станет еще холоднее. Днем ожидается до -12 градусов, ночью до -15 градусов, пойдет снег.

В субботу, 26 января, в светлые часы до -11 градусов, облачно и периодически будет идти снег.

Пока народный календарь не обманывает: тепло и снежно. А как будет дальше, время покажет…

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