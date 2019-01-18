Крещенские морозы в Красноярске отменяются: ждите потепления

Похоже, крещенские морозы в Красноярске в этом году отменяются. Аномальных температур на минус, умершего у основания термометра ртутного столбика, заснеженных ресниц и густого тумана над Енисеем мы не увидим. Вместо них – комфортная температура днем и по ночам.

Что обещают нам специалисты Гидрометцентра: сегодня днем, в пятницу, будет всего -9 градусов, ночью немного похолодает до -13. Завтра, 19 января и до вторника 22 января днем будет от -3 до -4 градусов, ночью – от -8 до -9. В среду и четверг следующей недели станет холоднее всего на 5 – 7 градусов, не более того. Предстоящая неделя будет облачной, возможен небольшой снег в воскресенье 20 января и вторник 22 января. Небольшой ветер до 4 метров в секунду.

За Полярным кругом два дня также будет относительно тепло для северных территорий: до -9 градусов днем и -17 ночью. Затем с воскресенья начнет незначительно холодать – до -25 градусов днем и -25 ночью. Большая вероятность снегопадов и низовой южный ветер до 8 метров в секунду.