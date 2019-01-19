В Красноярске отмечают Крещение: очереди за святой водой и купание в проруби
Красноярцы продолжают праздновать Крещение. День уже перевалил за половину, а к храмам и купелям идут и идут люди.
Холодный ветер нипочем!Фото: Мария ЛЕНЦ
Самый отважный.Фото: Мария ЛЕНЦ
Девушки не уступают.Фото: Мария ЛЕНЦ
- Крещенские морозы в этом году так и не пришли, но на улице поднялся сильный ветер, поэтому желающих окунуться в проруби не так много, как, например, в 2018-м, - передает наш корреспондент, побывавший у купели в центре Красноярска.
Настоящий сибиряк!Фото: Мария ЛЕНЦ
Студеная вода - не беда.Фото: Мария ЛЕНЦ
Добавили бодрости!Фото: Мария ЛЕНЦ
Вперед.Фото: Мария ЛЕНЦ
Сам нырнуть в прорубь не рискнул. Зато подметил: купаются самые стойкие. Среди них – мужчины, женщины и даже дети.
За водой выстроились очереди.Фото: Мария ЛЕНЦ
Со светлым праздником!Фото: Мария ЛЕНЦ
Поток людей не иссякает.Фото: Мария ЛЕНЦ
За водой пришел депутат Горсовета Андрей Козиков.Фото: Мария ЛЕНЦ
А у Покровского Кафедрального Собора на Сурикова выстроилась целая очередь. И, конечно, не только там.
Некоторые идут с 5-литровыми баллонами.Фото: Мария ЛЕНЦ
- Набрать святой воды на Крещение – это наша семейная традиция, - поделилась с «Комсомолкой» одна из прихожанок, жительница Центрального района Галина. – Людей много, но очередь идет быстро. Да и на улице не холодно. К тому же настроение – какое-то необычайно светлое! С праздником всех, с Крещением!
Святая вода...Фото: Мария ЛЕНЦ
И нам. пожалуйста!Фото: Мария ЛЕНЦ
КОНКРЕТНО
Окунуться в купель в Красноярске можно в трех местах:
- Набережная в районе Центрального парка на улице Дубровинского (2 купели)
- На острове Отдыха около клуба закаливания «Криофил» (50 метров выше коммунального моста)
- Рядом с храмом Рождества Христова на улице Щорса
Роспотребнадзор купаться не советует
- На 27-м километре дороги «Енисейск – Пировское» в озере Монастырское
- В Березовке – река Березовка на улице Дружбы
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