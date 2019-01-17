2019-01-17T11:46:53+03:00
Общество

Полицейский, отказавшийся от 150 000 взятки, получит премию на ту же сумму

Вопрос о материальной поддержке честного полицейского уже решен
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Полицейский, отказавшийся от 150 000 взятки, получит премию на ту же суммуПолицейский, отказавшийся от 150 000 взятки, получит премию на ту же суммуФото: Мария ЛЕНЦ
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О том, что начальник ОЭБиПК ОМВД России по Кежемскому району отказался от взятки в 150 000 рублей, стало известно накануне. Информацию распространил краевой Следком, где завели уголовное дело на предпринимателя, пытавшегося сунуть полицейскому взятку.

Но если чаще всего в таких сводках фигурируют сотрудники ГАИ, которым воители пытаются всунуть деньги, то на этот раз – речь все-таки о начальнике целого подразделения. Сегодня «Комсомольской правде» - Красноярск рассказали в региональном главке МВД, что честного полицейского премируют на ту же сумму.

- Принципиальная позиция главы ГУ МВД по Красноярскому краю по этому вопросу сохраняется: сотрудник, отказавшийся от взятки, получает премию на ту же сумму, - говорит официальный представитель полиции региона Владимир Юрченко. – И наш сотрудник получит премию в 150 000 рублей – вопрос уже решен. Правда, сумма довольно крупная, поэтому премия ему будет выплачена частями в течение года.

Имя и фамилию честного полицейского и хотелось бы назвать – да не можем. Работа у него опасная, могут найтись желающие поквитаться.

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