Полицейский, отказавшийся от 150 000 взятки, получит премию на ту же сумму

О том, что начальник ОЭБиПК ОМВД России по Кежемскому району отказался от взятки в 150 000 рублей, стало известно накануне. Информацию распространил краевой Следком, где завели уголовное дело на предпринимателя, пытавшегося сунуть полицейскому взятку.

Но если чаще всего в таких сводках фигурируют сотрудники ГАИ, которым воители пытаются всунуть деньги, то на этот раз – речь все-таки о начальнике целого подразделения. Сегодня «Комсомольской правде» - Красноярск рассказали в региональном главке МВД, что честного полицейского премируют на ту же сумму.

- Принципиальная позиция главы ГУ МВД по Красноярскому краю по этому вопросу сохраняется: сотрудник, отказавшийся от взятки, получает премию на ту же сумму, - говорит официальный представитель полиции региона Владимир Юрченко. – И наш сотрудник получит премию в 150 000 рублей – вопрос уже решен. Правда, сумма довольно крупная, поэтому премия ему будет выплачена частями в течение года.

Имя и фамилию честного полицейского и хотелось бы назвать – да не можем. Работа у него опасная, могут найтись желающие поквитаться.