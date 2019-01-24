Самую полезную в мире рыбу нашли в Красноярском крае

Неожиданно: самая полезная рыба в мире обитает на севере Красноярского края. Об этом заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков.

Как выяснилось, боганидский голец (или палия) оказался чемпионом по содержанию омега-3-полиненасыщенных жирных кислот. А их считают протекторами сердечно-сосудистых заболеваний.

- В каждом грамме биомассы палии уровень омега-3 кислот достигает 33 миллиграммов, это рекорд! – говорят и ученые Сибирского федерального университета. – Больше, чем в морской рыбе.

Правда, поймать гольца не так-то просто. Водится он на Таймыре, в озерах бассейна реки Хатанги. Это ли не повод начать развивать рыбные хозяйства на севере?

Водится голец на севере. Фото: СФУ.

На втором месте по полезности – сардина иваси. Не так давно в России снова начали добывать эту ценную рыбу. Она незначительно уступает гольцу по содержанию омега-3 кислот. В сардине их 26 миллиграммов на грамм.

В Росрыболовстве обещают собрать информацию исследователей и составить рейтинг самых полезных рыб, обитающих в России.