«Патентный тролль» выиграл суд за имя у торговой сети «Командор»

Торговую сеть «Командор» знают в Красноярске и крае больше 20 лет. Десятки магазинов, тысячи наименований товаров. А вот о коммерсанте из Уфы Азамате Ибатуллине впервые услышали в феврале прошлого года.

И то в связи с «Командором»: коммерсант подал иск к сети за незаконное, как он считает, использование бренда. Заранее озаботился, чтобы запатентовать торговый знак и название. А после потребовал у «Командора» 600 тысяч рублей. Напирая на то, что ответчик «нарушил его исключительные права» без разрешения обладателя.

Когда началась эта история, шансы Ибатуллина на победу оценивали как один из ста. Но не учли, что это опытный «патентный тролль», как окрестили его в СМИ. На его счету – целая серия исков в защиту прав на товарные знаки. Среди ответчиков - KFC, МТС, Orbit…

А теперь вот и «Командор». В итоге Арбитражный суд встал на сторону «тролля», признав, что знак применяется незаконно. Но никаких денег предприниматель не получит.

- Истцом не представлено доказательств незаконного использования его товарного знака с целью взыскания компенсации, в связи с чем иск был удовлетворен частично, - поясняют в суде. - В удовлетворении остальной части иска отказано.

Чем ответит на это «Командор»?

- Группа компаний будет обжаловать это решение суда в вышестоящей инстанции, - комментирует представитель ГК Анна Антропова. - Решение об исключительном использовании общеупотребимого слова «Командор» только истцом считаем неправомерным. Мы будем настаивать и на нашем праве использования этого слова в юридическом наименовании ООО «ТС Командор». Товарный знак «Командор» зарегистрирован в ГК «Командор» и не исчезнет с фасадов наших магазинов. Тем более в нем есть графическая и общеузнаваемая привязка к региону (часовня) и его нельзя спутать с другими начертаниями. Обращаем внимание, что во взыскании каких-либо компенсаций истцу судом было отказано.