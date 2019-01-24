«Неправильная рассадка пассажиров»: в прокуратуре назвали причину ЧП с летевшим в Красноярск самолетом

11 декабря прошлого года с самолетом Boeing-737, летевшим из Нерюнгри в Красноярск, случилось авиапроисшествие. В 13 часов по местному времени воздушное судно должно было отправиться в рейс из аэропорта в Нерюнгри (Чульман).

Однако произошло неожиданное: при взлете Boeing ударился хвостовой частью о взлетно-посадочную полосу. В этот момент на борту находились 103 пассажира. Благо, никто не пострадал. Однако вылет отложили.

Воздушное судно должно было отправиться в рейс из аэропорта в Нерюнгри, но... Фото: ЯСАО.

Проверку ЧП начала Восточно-сибирская транспортная прокуратура. И сегодня сотрудники ведомства озвучили его причины. Как выяснилось, все произошло… из-за неправильной рассадки пассажиров в салоне. И «ненадлежащего выполнения летным экипажем своих обязанностей». В чем оно заключается, прокуратура не уточняет.

Между тем, принято решение: командира самолета, задевшего хвостом взлетно-посадочную полосу, наказать штрафом. Ему придется заплатить 12,5 тысяч рублей.

А В ЭТО ВРЕМЯ

За жару +27 в салоне самолета красноярская прокуратура оштрафовала авиакомпанию

Одну из авиакомпаний, выполняющих чартерные рейсы, поймали на нарушении прав пассажиров. Об этом случае сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

«Борт» компании выполнял рейс по маршруту Анталья – Белгород. Но перед вылетом обнаружилось: судно неисправно. Пока разбирались, в чем дело, устраняли поломку, прошло 25 минут. Все это время пассажиры, в числе которых были дети и пожилые люди, вынуждены были ждать на 27-градусной жаре. Именно такая температура стояла в салоне лайнера.

После проверки, которую провела красноярская транспортная прокуратура, было возбуждено дело об административном правонарушении. Потому что фактически случившееся является нарушением прав потребителей.

Так что авиакомпанию привлекли к административной ответственности - оштрафовали на 30 тысяч рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Якутии самолет Boeing-737 при взлете задел хвостом взлетно-посадочную полосу

В Якутии самолет Boeing-737 при взлете задел хвостом взлетно-посадочную полосу. Инцидент произошел в аэропорту Нерюнгри (Чульман) 11 декабря. (Подробности).

ЧП в аэропорту Якутска: самолет авиакомпании «Якутия» выкатился за пределы ВПП

Никто из пассажиров не пострадал, но воздушная гавань после инцидента временно закрыта, рейсы перенаправляются на запасной аэродром (Подробности)