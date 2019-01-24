2019-01-23T19:12:27+03:00
Общество

«Наживаются на детях!»: родители пожаловались в прокуратуру на платный пропуск в школу

Из-за турникетов, через которые нужно проходить по картам за 200 рублей
Ася ЖУКОВА
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В Красноярском крае родители пожаловались в прокуратуру на платный пропуск в школу.В Красноярском крае родители пожаловались в прокуратуру на платный пропуск в школу.Фото: Мария ЛЕНЦ
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- Это что, школа строго режима, получается? Наживаются на наших детях! – родители из Сосновоборска Красноярского края пожаловались в прокуратуру на установку турникетов.

Школ в городке всего пять – и в трех разгорелся скандал. Причина не в самих турникетах, а в картах, брелках и браслетах, с помощью можно проходить через металлические «рамки».

Поясним: в каждый встроен чип. Поэтому устройства многофункциональные. По ним легко не только пройти в школу, но рассчитаться за обед в школьной столовой или оплатить поездку в автобусе.

Одно только «но». Этот самый чип нужно было купить. Карта стоит 200 рублей, брелок - 350, браслет - 450. Счет ребенка можно пополнять.

- Иначе, как навязывание услуг, это не назовешь, - возмутились родители. – Приобретать карты нас просто вынуждают, тем самым нарушая закон.

Вот они, те самые карты и браслеты с брелками. Фото: Сосновоборская газета, сайт sosnovoborsk.ru.

Вот они, те самые карты и браслеты с брелками. Фото: Сосновоборская газета, сайт sosnovoborsk.ru.

Поэтому после нового года в прокуратуру ушла жалоба – разберитесь! Под обращением в надзорное ведомство стояло 140 подписей. На очереди - заявление в ФАС.

Теперь скандал вышел на другой уровень – в Сосновоборск потянулись телевизионщики.

- Каждый день у турникетов очереди, заторы, - сетовали люди на камеры. – Какая тут безопасность? А ребенку, которому не купили карту, приходится ждать, пока его отметят в списке.

Между тем вскоре выяснилось, компания «Феникс», которая занимается проектом, смонтировала оборудование (читай «установила туникеты») бесплатно. А это миллионы рублей. Она же представляет и программное обеспечение. Ради чего?

- Коммерческие отношения у нас с комбинатами питания, - прокомментировал коллегам с телеканала «Прима» генеральный директор компании Евгений Лукин. - Мы берем комиссию с комбината питания со всех платежей, которые у нас осуществляются, со Сбербанка-онлайн, с других банков и банкомат. При переводе на расчетный счет именно поставщика питания.

Согласитесь, поворот неожиданный? Что же касается, собственно, электронных пропусков, для многих школ края – это обычная практика. Родители могут отказаться от чипов, и тогда дети пойдут в школу по списку, говорят в минобре. Но как бы то ни было, решение о монтаже турникетов должны принимать не сами школы, а только вместе с родителями.

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В одной из красноярских школ родители не могут прийти к общему решению – ставить турникет или нет. Обсуждается, что в тех школах, где подобных преград еще нет, они скоро появятся. Страсти кипят, глядишь, и до драки дойдет. Во время эфира на радио «Комсомольская правда» (107.1 fm) большинство звонивших радиослушателей тоже высказали свое категоричное - нет. Казалось бы, цель благая – безопасность детей. Так о чем же тогда спор? Попробуем разобраться. (Подробности).

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