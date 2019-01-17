Доля фальсификата на красноярских прилавках может вырасти до 50%

Фальсификат в магазинах города уже давно никого не удивляет и даже не пугает. Но все прекрасно понимают, что заниженная доля жира или недостаточный процент какого-либо компонента существенным образом на здоровье человека не влияет, чего нельзя сказать о вредных для организма веществах, таких как пальмовое масло, к примеру. По словам Александра Агапова, руководителя управления Россельхознадзора по Красноярскому краю, доля фальсификата в Красноярске в ближайшее время может вырасти до 50%. Дело в том, что в распоряжение «Красноярского референтного центра Россельхознадзора» поступило новейшее оборудование, благодаря которому можно выявлять вещества, которых ранее в составе продуктов при исследованиях просто не находили. По словам специалистов, лидеры фальсификата – молочная продукция и колбасные изделия. Причем определить подделку потребителю практически нереально:

- Конечно, можно ориентироваться на низкую стоимость, которая должна послужить сигналом к тому, что это может быть фальсификат, - комментирует Александр Агапов. – К примеру, килограмм сливочного масла не может стоить 250-300 рублей. Однако бывают и такие случаи, когда цена достаточно высока, но лабораторные исследования показывают, что продукт фальсифицирован. Ни этикетка, ни внешний вид товара не помогут определить, где подделка, а где качественный товар.

Специалисты советуют обращаться в Россельхознадзор или в Роспотребнадзор, если у вас возникли подозрения о том, что товар, который вы купили в магазине подделка. Так, благодаря обращению горожан с помощью полиции и Россельхознадзора удалось выявить фирму, которая якобы привозила к нам в край творог из Алтайского края. В ходе проверки выяснилось, что фирмы такой на Алтае просто нет.