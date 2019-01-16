Муниципальных служащих Красноярска обязали сообщить о личных аккаунтах в соцсетях

Состоишь на службе – отчитайся за поведение в Интернете. В начале января на сайте мэрии Красноярска опубликовали любопытное распоряжение - «О предоставлении сведений о размещении информации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет». Его подписал городской голова Сергей Еремин.

Документ обязывает всех чиновников подать сведения о своих аккаунтах в соцсетях до 1 апреля. Есть четкая форма: ФИО, должность, данные паспорта, ну и адреса страниц (блоги, микроблоги, соцсети, персональные сайты). Все, кроме электронки и мессенджеров - проверке они не подлежат. Тем, кто не отчитался, грозит увольнение. Это тоже указано.

Выходит, назвался чиновником – обязан быть безупречным?

- А в чем тут новость? – удивляется начальник отдела оперативной информации администрации города Алена Лунева. - Да, такое распоряжение выпущено. Существует закон о муниципальной службе, согласно которому любой служащий каждый год подает сведения о своих аккаунтах в соцсетях. Точно так же, скажем, как декларацию о доходах. А теперь этот момент прописан отдельно – в распоряжении главы. Личные страницы чиновников у нас действительно проверяют кадры, прокуратура тоже может проверить. Потому что есть определенная этика, кодекс поведения муниципальных служащих.

Умеренность и аккуратность

А уж в кодексе прописано буквально все – кое-где вплоть до внешнего вида. Кстати, свод правил для чиновников имеется в каждом крупном городе. Мы изучили сайты администраций Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Иркутска, Владивостока, Самары, Челябинска, Барнаула, Омска, Хабаровска, Воронежа, Уфы… Формулировки плюс-минус те же: «должен быть безупречным», «противодействовать коррупции», «проявлять корректность и внимательность при обращении с гражданами», «не допускать нарушения законов»…

Среди однотипных регламентов своей нетривиальностью выделился красноярский. Помимо стандартных требований, здесь продумано еще много чего (смотри инфографику. – Прим.ред.).

Портрет идеального чиновника в Красноярске

«Умеренным и аккуратным» нужно быть и в соцсетях. К тому же регулярно представлять данные о своей жизни в сети. На то есть распоряжение мэра. К слову, прошерстив сайты больше десятка городов, подобного мы не нашли.

- Тогда как для сотрудников администрации Красноярска оно издается ежегодно, - растолковали нам в пресс-службе мэрии. - Точно такое же было и в прошлом году. Все мы заполняем до определенной даты форму. Она утверждена распоряжением Правительства РФ от 28 декабря 2016 года. Потому что федеральный закон предписывает нам отчитываться. Соответственно, с 2016 года мы этим занимаемся. Если обнаруживаются нарушения, их рассматривают на заседании комиссии.

…Увольнений за непотребное поведение пока не было. Ведь сведения о личных аккаунтах (опять же по закону) представляются уже при приеме на работу и просматриваются кадровиками. Так что отсев «небезупречных» идет изначально. Как к этому относиться, дело каждого. Мнения тут разделились.

«ЗА»

Вера ОСЬКИНА, депутат Законодательного собрания Красноярского края:

- Введение этой нормы вмешательством в личную жизнь я не считаю. Соцсети - это уже НЕ частная жизнь. Поскольку очень большой объем информации распространяется на большое количество людей. И чиновник, находящийся на службе, за которую государство платит деньги, обязан озвучивать не свою личную позицию, а позицию той организации, которую он представляет.

Сама я до определенного момента в соцсетях не присутствовала. Меня попросили сделать это, чтобы я озвучила свою позицию. Рассказывала не только о сессиях, но и поездках, встречах с людьми, решении их проблем.

Стараюсь концентрироваться на вещах позитивных. Мне кажется, людям это нравится, число моих подписчиков увеличивается. С негативом в соцсети не выхожу никогда.

Что касается публикации фривольных фото, никогда бы это делать не стала. Потому что это накладывает определенный отпечаток. На днях по ТВ снова вспомнили об истории с участием Елены Мироненко (бывшего министра культуры края. – Прим.ред.). В интернете до сих пор ходят ее скандальные фото прошлых лет. В итоге потом это ей помешало. Сделали вид, что забыли. Но люди-то не забыли, и при удобном случае это вытаскивается. А ты министр, встречаешься со школьниками. Они спрашивают об этих снимках, а что ты можешь ответить? Молодая и глупая была?

Получается, один неосторожный шаг – и ты попадаешь под такой прессинг. Так что чиновник в соцсетях должен взвешивать каждое слово. Отвечать за тот материал, что ты подаешь, потому что тебя читают сотни людей.

«ПРОТИВ»

Даниил ЗАПЯТОЙ, директор департамента нового бизнеса агентства «Социальные сети»:

- Я не до конца понимал суть задумки в 2016 году и не понимаю сейчас. Во-первых, если дословно читать закон, то служащие обязаны предоставить список сайтов, на которых они размещали общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать.

На практике это может означать любые сайты вплоть до интернет-магазинов и прочих онлайн-сервисов. Может ли нормальный современный человек помнить все подобные страницы, которые он посетил за год? А в случае приема на службу — за три года? Полагаю, что не должен и не может.

Конечно, закон уже растолковали и решили, что законодатель имел в виду только страницы в социальных сетях. Но почему нельзя было сразу подумать над корректной формулировкой в законе?

Во-вторых, не очень понятно, что органы власти должны делать с ворохом этих «деклараций» соцсетей. Неужели кто-то считает, что параллельно тысячам муниципальных служащих сидят тысячи других специалистов, которые проверяют их аккаунты согласно поданным анкетам? Практически уверен, что никто до сих пор не придумал применения этим данным.

В итоге вся суть закона сводится к тому, что чиновника, который вовремя, до 1 апреля следующего года, не подал данные, можно уволить. Ну, а что делать с теми, кто аккуратно предоставил сведения о своих страницах в соцсетях, как говорится, ещё не придумали.

БЫЛ ТАКОЙ СЛУЧАЙ

2011 год. В Улан-Удэ федерального судью уволили из-за фото в социальной сети. Ирина Левандовская выложила в Интернет непристойные снимки. На одном она красуется с бутылкой водки, на другом – в смелом купальнике. Сама женщина уверяла: фото – постановка, она вообще не пьет. Однако ее попросили уйти – за «нарушение норм судейской этики». Многие думали: карьере юриста – конец. Но через несколько месяцев Ирину приняли на работу в СК Бурятии – следователем по особо важным делам. Говорили, специалист она хороший.

Тот же 2011-й. Скандал с начальником отдела культурных массовых акций минкульта Красноярского края Еленой Мироненко. В соцсетях нашли фото, где она целуется с девушкой, пьет спиртное в песочнице и показывает неприличные жесты. Они находились в открытом доступе. Вскоре Мироненко ушла в отставку. Позже она возглавила музей, а затем и министерство культуры.

2018-й. В Оренбургской области высокопоставленные чиновники сняли на видео, как «пилят бюджет». Переодевались в женские платья, развлекали друг друга стриптизом. Шуточное видео сотрудников лесхоза кто-то слил в Сеть. Шестиминутный ролик собрал тысячи просмотров. Не прошло и пары часов, как министр Виктор Тонких и трое его замов - Игорь Добровидов, Владимир Рябов и Дмитрий Тетерятник – были уволены.