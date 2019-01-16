В дни Универсиады красноярцы смогут проехать к дому только по спецпропускам

Красноярцев предупреждают заранее: накануне и во время проведения Универсиады в городе будут приняты беспрецедентные меры безопасности. Таковы международные требования. По предварительным прогнозам, озвученным в правительстве края, число гостей может достигнуть сотни тысяч человек. В Красноярск дополнительно будут стянуты силы полиции со всей Сибири, пять тысяч человек.

Поэтому некоторые неудобства местным жителям гарантированы. Особенно тем, кто живет неподалеку от объектов Универсиады, в так называемом периметре безопасности. Будьте готовы к тому, что у вас попросят показать паспорт. Чтобы проехать к своему дому, понадобится аккредитация для автомобилей.

Также нужны спецпропуска предпринимателям, работникам офисов, которые работают рядом со спортивными объектами. Что для этого нужно сделать, выясняем.

Пройдемся по списку

Начнем со списка объектов Универсиады

Октябрьский район – самый богатый. Здесь находятся Деревня Универсиады на базе СФУ (с конгресс-холлом, общежитиями, кампусом и медицинским центром), БСМП, ледовый дворец «Рассвет», комплекс «Академия биатлона», комплекс «Академия зимних видов спорта».

Ленинский – стадион «Енисей», крытый каток «Первомайский».

Советский – ледовые дворцы «Кристалл Арена» и «Арена. Север».

Свердловский – фан-парк «Бобровый лог», спортивно-зрелищный комплекс «Платинум Арена Красноярск».

Центральный – дворец спорта имени Ивана Ярыгина, Центральный стадион на острове Отдыха.

Железнодорожный – объектов Универсиады нет.

Кировский – также объектов нет.

Каждый район отрабатывает по-своему

Периметр безопасности по каждому объекту утверждается в мэрии. Над этим работает целая команда специалистов, включая представителей органов госбезопасности и ГИБДД. Собственно аккредитацией автотранспорта занимаются специалисты районных администраций. Ниже мы дадим все адреса, телефоны горячих линий, куда можно обратиться за информацией.

Больше всего объектов Универсиады находится в Октябрьском районе. И работать в этом направлении там начали раньше остальных. Дело в том, что уже в декабре на «Сопке» стали проводить тестовые соревнования по сноуборду и фристайлу.

- С 7 декабря специалисты администрации Октябрьского района начали выдавать пропуска для личного транспорта жителям, проживающим в районе «Академии биатлона» и «Сопки». Тогда за первые три дня к нам обратилось более 150 жителей. Аккредитация личного автотранспорта проводится бесплатно. Работа по выдаче пропусков будет продолжена, пока все граждане не аккредитуют свои автомобили, - комментирует руководитель администрации Октябрьского района Геннадий Гартман.

В первую волну аккредитации попали территории, прилегающие к кластеру «Сопка»: это СНТ «Березка» и «Березка-16», «Сад-13», СНТ «Склад топлива», а также улица Биатлонная. «Комсомолке» рассказали, что сотрудники администрации вместе с УК и ТСЖ проводили чуть ли не подворовой обход, информируя всех проживающих там дачников и не-дачников. Раздавали всем листовки с указанием телефонов и адресов, опускали памятки в почтовые ящики.

Жителям домов, расположенным возле остальных объектов Универсиады (Деревня Универсиады, ледовый дворец «Рассвет»), также нужно позаботиться о пропуске для своих автомобилей. Позвоните на телефон горячей линии и уточните, не попадает ли ваш дом в периметр безопасности.

Свердловский, Ленинский, Советский

- В Свердловском районе аккредитуется улица Сибирская, это частный сектор, 90 домов. Улица ведет к фанпарку «Бобровый лог». Возле «Платинум Арены» - многоэтажка комплекса «Тихие зори» и три «свечки» на Свердловской. На 15 января на аккредитацию уже подали 87 граждан, в основном это жильцы домой на Свердловской, 6б, 6в и 6д. А также 21 предприятие. Итого - 221 единица транспорта. А всего должны получить пропуск более 330 единиц. Мы просим граждан подать документы до 1 февраля, - рассказали в администрации Свердловского района.

В Советском районе пояснили, что работать пока не начали – ждут от мэрии утвержденный периметр безопасности для «Арены. Север» и «Кристалл Арены». Предположительно в него попадет жилой дом на улице Октябрьской, 8. А также торговые и офисные здания на Партизана Железняка (в том числе Управление Федерального казначейства по краю и Пенсионный фонд).

Стадион «Енисей», где пройдут хоккейные баталии, находится в густонаселенном секторе, поэтому здесь под аккредитацию попадают целых 55 многоэтажек. В администрации Ленинского района просят жителей поторопиться и подать документы до 18 января. На 15 января обратились уже около 500 человек.

Повезло жителям Кировского и Железнодорожного районов, им не придется думать о пропусках. И жителям Центрального района: их объекты Универсиады находятся на острове Отдыха, где нет жилых домов.

Какие документы потребуются

Сразу обозначим: аккредитация проводится бесплатно. Чтобы получить пропуск на автомобиль, нужно предоставить в администрацию своего района документы, дающие право на проезд.

Для граждан это будет:

- паспорт, где стоит штамп с пропиской или временной регистрацией. Если вы не прописаны по данному адресу, но живете здесь, то подойдет документ на право собственности на квартиру. Также нужны документы на автомобиль: СТС, доверенность, страховка, в которую внесен владелец /владельцы авто.

Для предприятий и предпринимателей:

- список автомобилей, принадлежащих организации, документы, подтверждающие право собственности организации на транспортное средство (СТС, ПТС). Также документы, подтверждающие право собственности (аренды и иные права) организации на здание, строение, помещение, находящиеся в зоне с ограничением проезда.

Как выглядит пропуск

Документ выполнен в цветах Универсиады: белый с красным и голубым оформлением. На нем стоят логотипы Игр, надпись «CITY PASS Krasnoyarsk 2019» и госномер автомобиля. Также указан объект, в зону безопасности которого проезд по данному пропуску разрешен. И печать. Так что если у вас есть пропуск к стадиону «Енисей», то к «Платинум Арене» подъехать вы не сможете.

Пропуск можно прикрепить на лобовое стекло автомобиля, чтобы сотрудник полиции мог без проблем его рассмотреть.

КОНКРЕТНО: адреса и телефоны, куда обратиться по вопросам аккредитации транспорта (предпринимателям и частным лицам)

Где получить аккредитацию

Кстати говоря

Появилась информация о том, что во время Универсиады в зону безопасности спортивных объектов запретят заезжать мусоровозам. В министерстве транспорта края эту информацию не подтвердили и не опровергли. Сообщили только, что вопрос находится в процессе обсуждения. В конце этой недели пройдет совещание, на котором и будет принято решение. О результатах пообещали сообщить.