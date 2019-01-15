В Красноярске следователи закончили проверку ЧП на «Новогодней елке Главы города»

Когда появилась новость о том, что в Красноярске снова возобновляют традицию «мэрских елок», эту информацию долго обсуждали в соцсетях. Некоторые родители, чьим детям предстоял поход на общегородской новогодний утренник, даже решили их туда не пускать. Как выяснилось, правильно сделали. На празднике, который организовали в парке семейного отдыха «Мэджик Лэнд», упала металлическая конструкция – арка, которойбыла оформлена фотозона. Упала на ребенка – девочку-четвероклассницу.

Арка, весила около 70 килограммов, школьницу спасло то, что конструкция прошла по касательной – девочка отделалась разбитым носом и испугом.

Тогда же глава Красноярска Сергей Еремин поручил разобраться в ЧП и обязательно наказать тех, кто допустил случившееся.

Сергей Еремин навестил пострадавшую девочку в больнице. Фото: инстаграм Сергея Еремина

И вот следователи закончили проверку по этому факту. Результаты такие: утренник готовил Центр реализации социальных проектов. Учреждение заключило договор на оформление площадки с компанией «Сиб-РСМК». Эта организация, в том числе, должна была установить конструкцию «Новогодняя фото-локация» («фотозона»).

16 декабря ответственные люди из Центра реализации социальных проектов приняли у подрядной организации выполненные работы и подписали соответствующий акт.

- Согласно данному акту приема работ указано, что конструкции, а именно: входная группа (арка), фотозона, задник сцены с люверсами, при внешнем осмотре устойчивы, видимые повреждения отсутствуют, - комментируют следователи.

А на следующий день именно эта арка и упала на ребенка.

В ходе проверки следователи решили, что в случившемся есть состав преступления и завели дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Пока о подозреваемых не сообщают. Но если кого-то признают виновным, этому человеку (или этим людям) может грозить до двух лет колонии (максимальное наказание).