«Обещали сдать на колбасу!»: в Красноярске ищут владельцев окровавленной лошади, которую мучили прокатчики

Красноярские полицейские ищут хозяев окровавленной лошади, которую мучили прокатчики на главной городкой елке 31 декабря.

Это видео появилось в социальных сетях в самый разгар новогодних праздников. На кадрах: главная елка Красноярска, поодаль от основной площадки стоят трое женщин – двое помоложе и одна в возрасте. Женщины, по всей видимости, «прокатщицы» - люди, которые катают на лошадях детей и взрослых за деньги. Рядом с ними уставшая лошадь, с ее морды капает кровь, капает, видимо, давно – вокруг животного окровавленный снег.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/685483" frameborder="0"></iframe> Прокатчики и окровавленная лошадь 31 декабря.Видео: соцсети

Но кровоточащая морда лошади совсем не трогает женщин. Они продолжают понукать конягу, пихают ее в бока. Их не смущает даже очевидец, снимающий все это на камеру мобильного. Они говорят, что могут прямо тут прирезать лошадь и пустить на колбасу, а самому снимающему «надавать по шапке».

Как рассказывала ранее «Комсомольская правда»-Красноярск, видео очевидец снял прямо в канун праздника, вечером 31 декабря. В сеть оно попало 2 января. Естественно, люди, посмотревшие ролик возмутились: «Живодеры! К ответственности нелюдей!». И вот история получила продолжение: благодаря интернету ролик увидели не только в Красноярке – попался он на глаза депутату госудумы Елене Вторыгиной. Вторыгина написала обращение в Генеральную прокуратуру.

Сейчас владельцев лошади ищут красноярские полицейские, но пока не ясно, какую ответственность они могут понести за случившиеся.