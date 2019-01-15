Календарь главных культурных событий и фестивалей на 2019 год в Красноярске

В 2019 году в Красноярске и Красноярском крае произойдет много фестивалей и культурных событий. Мы составили календарь по месяцам, для того, чтобы вы ничего не пропустили.

Январь

XIII Зимний Суриковский Фестиваль Искусств 0+

В программе фестиваля десятки событий, вот только некоторые из них:

- 11 января стартовало "Музыкальное путешествие по железнодорожным вокзалам". Красноярский камерный и духовой оркестры, а также хоровой ансамбль солистов "Тебе поемъ" выступят на станциях "Енисей", "Злобино" и "Базаиха". Музыканты исполнят популярную классику, русские народные песни и романсы

- с 17 по 24 января по Красноярску будет курсировать экскурсионный троллейбус. В течение недели каждый день с 12.00 до 14.00 для пассажиров будут проходить экскурсии по суриковским местам (городской сад, Красноярское уездное училище, Новособорная и Старобазарная площади, Благовещенская церковь )

- 19 января хоровой ансамбль солистов "Тебе поемъ" представит музыкальную драму "Ловелас", в основу которой лёг роман Фёдора Достоевского "Бедные люди"

- ансамбль танца "Енисейские зори" представит зрителям хореографическую постановку "Суриков. Эксперимент"

- финал фестиваля – 24 января в день рождения Василия Сурикова. Завершением станет музыкальная премьера "Красноярск – город Сурикова".

Полная программа фестиваля на сайте администрации Красноярска.

Фестиваль проходит до 24 января.

XXX Международный турнир по вольной борьбе среди мужчин и женщин серии Гран-при «Иван Ярыгин» 0+

В 2019 году юбилейный турнир впервые будет проходить четыре дня. Свои заявки на участие уже отправили Германия, Япония, Китай, Туркменистан, Южная Корея и Иордания.

С 2018 года турнир стал рейтинговым – участникам соревнований стали начисляться баллы в зависимости от занятого места на турнире. Рейтинговые очки в будущем учитываются при жеребьевке участников чемпионата мира по вольной борьбе.

Дворец спорта имени Ивана Ярыгина

о. Отдыха, 12

24-27 января

Февраль

X Международный фестиваль «Парад звезд в Оперном» 12+

За два фестивальных месяца артисты представят любимые красноярскими зрителями спектакли: «Аида» Верди, «Пиковая дама» Чайковского, «Тоска» Пуччини. В двух концертах, завершающих фестивальную программу (28, 29 марта) примут участие Сергей Лейферкус и Аскар Абдразаков (Мариинский театр).

Театр оперы и балета

Ул. Перенсона, 2

1 февраля-29 марта

Тувинский новый год "Шагаа" 0+

Шагаа - это традиционный тувинский праздник проводов старого года и встречи нового. Часть празднества - обряд «сан салыр», возжигание священного огня. Шагаа - это религиозный и бытовой праздник, в программе: обряд поклонения уходящему и наступившему году, народные гуляния, состязания по национальным играм, песням и танцам, демонстрация фольклора, обычаев и обрядов тувинского народа

Кызыл

Площадь Арата

4-5 февраля

Вход свободный.

VII открытый фестиваль-конкурс «Волшебный лёд Сибири» 0+

В этом году традиционный для нашего города фестиваль пройдет в необычное время: сроки изменили специально для того, чтобы гости Красноярска, приехавшие на Зимнюю универсиаду-2019 тоже смогли увидеть красоту Сибири из снега и льда!.

остров Татышев

с 23 февраля по 12 марта

Вход свободный.

Март

Зимняя универсиада-2019

Студенческие игры – это не только спортивные события, но и большая культурная программа с концертами, фестивалями, выставками и Парком универсиады, который будет работать с 28 февраля по 12 марта.

Со 2 по 12 марта

МИР Сибири

Самое популярное событие в регионе впервые в своей истории пройдет два раза — весной в Красноярске и летом в Шушенском.. Дневная программа в МВДЦ «Сибирь» — бесплатная, а вечерние традиционные концерты этно-звезд по билетам.

3 марта:

Сергей Старостин (Москва)

Группа «ЯКРУНА» (Азербайджан / Казахстан / Молдова / Россия / Украина)

Лев Слепнер и группа «Marimba Plus» (Москва)

ЛаФрей Ски (LaFrae Sci) и джаз фолк-фьюжн группа «SHUNGITE» (США / Россия)

Группа «Theodor Bastard» (Санкт-Петербург)

4 марта:

Альбина Дегтярева и группа «Айархаан» (Якутия)

Оркестр балканской музыки Александра Каштанова «Bubamara Brass Band» (Москва)

Группа «TRAD.ATTACK!» (Эстония)

Певица Морган Джи (Morgane Ji) (Франция)

5 марта:

Группа «Хуун-Хуур-Ту» (Тыва)

Инна Желанная и арт-проект «Вилы» (Москва)

Группа «Authentic Light Orchestra» с программой «Magic Roots» (Армения / Германия / Россия / Швейцария)

Нейромонах Феофан (Санкт-Петербург)

МВДЦ «Сибирь»

3-5 марта, 19.00

Билеты 500 рублей.

Фестиваль народной культуры «Сибирская масленица» 0+

Фестиваль уже преодолел 10 летний рубеж и помимо главного масленичного угощения – блинов с различными начинками, на фестивале можно будет отведать и традиционные для этого праздника русские блюда. А главное событие – взятие снежного городка!

С. Сухобузимское

10 марта

Вход свободный.

Красноярский Экономический Форум

Деловое мероприятие с многолетней историей для красноярцев интересно тем, что для него готовится культурная программа. Следим за афишей!

МВДЦ «Сибирь»

28-30 марта

Июнь

День города 0+

В 2019 году Красноярску исполнится 391 год. В Восточной Сибири это самый крупный город-миллионер из старинных городов. День города у нас отмечали в разное время, но перешли на первую половину июня.

12 июня

Июль

Фестиваль «Каратаг у Большой Воды»

Символом фестиваля национальных культур стала вода как источник жизни и достояние земли, на которой расположено более 270 озер с лечебными свойствами и со своими легендами: Большое, Круглое, Инголь и другие.

Самые зрелищные спортивные и развлекательные мероприятия фестиваля состоятся на берегу озера «Большое» (село Парная, база отдыха «Волна»). В этом году фестиваль пройдет в десятый раз.

Шарыповский раойн

Озеро Большое

6 июля

Международный фестиваль этнической музыки и ремесел «МИР Сибири» «МИР Сибири» 0+

Это самый масштабный фестиваль народной культуры в Сибири, один из крупнейших международных фестивалей в России. Ежегодно он собирает около 35 000 гостей со всего мира.

Хэдлайнерами фестиваля в 2018 году стали: группа «Пелагея» (Москва), Morgane Ji (Франция) Группа «Mgzavrebi» (Грузия), Goran Bregovic «Wedding & Funeral Band» (Сербия).

Шушенское

12-14 июля

Вход свободный.

Гастрономический праздник «Енисейская уха» 0+

Здесь традиционно проходит ряд конкурсов: конкурс рыбаков на самый богатый улов и самую большую рыбу, конкурс баек и анекдотов на рыбную тему, конкурс частушек, фотоконкурс «Рыбалка — дело клёвое!», конкурс по приготовлению ухи.

Енисейский район

поселок Усть-Кемь

середина июля

Фестиваль авторской песни «Высоцкий и Сибирь» 12+

Он традиционно проводится на Мане, недалеко от поселка Выезжий Лог, где проходили съемки фильма «Хозяин тайги» с участием Владимира Семеновича.

Мана

Вторая половина июля

Фестиваль живой музыки и веры «Устуу-Хурээ» 0+

Девиз фестиваля - живая музыка и следование универсальным духовным постулатам живой веры (добро, толерантность, непритязательность к жизненным благам).Простота бытовых условий палаточного городка, близость к природе, постоянное совместное музицирование участников — все эти компоненты создали неповторимый имидж фестиваля.

Тува, Чадан

июль

Вход свободный.

Август

400-летие Енисейска 0+

Город несколько лет готовился к этому событию, в Енисейске пройдет несколько событий, посвященных юбилею.

Вход свободный.

Праздник животноводов «Наадым» 0+

Наадым — один самых главных национальных праздников Тувы, в обязательном порядке включает в себя национальную борьбу хуреш, стрельбу из лука, конные скачки - «три игрища мужчин».

Во время празднования проходят конкурс-дефиле на лучшие костюмы и изделия из войлока и мастер-классы по валянию войлока, соревнования в занятиях животноводов в плетении волосяных веревок, снаряжении лошадей, изготовлении войлока.

Завершается Наадым праздничным концертом.

Кызыл

Тос-Булак

15 августа

Фестиваль хоомея 6+

Фестиваль включает в себя проведение нескольких международных конкурсов и фестивалей исполнителей горлового пения хоомей. Общее количество участников фестиваля «Хоомей в Центре Азии» более 130 человек. Во время фестиваля проходят различные мастер-классы, выставки и ярмарки, семинары, концерты.

Кызыл

Центр тувинской культуры

16 августа

«Минусинский помидор» 0+

Вот уже в течение нескольких лет (с 2004 года) жители Минусинска вместе с гостями города и края отмечают праздник, главным героем которого является минусинский помидор.

Минусинск

Середина августа

Вход свободный.

Ноябрь

Красноярская ярмарка книжной культуры 0+

Здесь традиционно собираются около 200 издательств, проходит более 150 событий для взрослых и детей. В этом году ярмарка пройдет в 14-ый раз!

МВДЦ «Сибирь»

31 октября – 4 ноября.

Вход свободный.

Декабрь

85-летие Красноярского края

К этой дате будет приурочено множество событий по всему краю.

7 декабря