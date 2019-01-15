Календарь главных культурных событий и фестивалей на 2019 год в Красноярске
В 2019 году в Красноярске и Красноярском крае произойдет много фестивалей и культурных событий. Мы составили календарь по месяцам, для того, чтобы вы ничего не пропустили.
Январь
XIII Зимний Суриковский Фестиваль Искусств 0+
В программе фестиваля десятки событий, вот только некоторые из них:
- 11 января стартовало "Музыкальное путешествие по железнодорожным вокзалам". Красноярский камерный и духовой оркестры, а также хоровой ансамбль солистов "Тебе поемъ" выступят на станциях "Енисей", "Злобино" и "Базаиха". Музыканты исполнят популярную классику, русские народные песни и романсы
- с 17 по 24 января по Красноярску будет курсировать экскурсионный троллейбус. В течение недели каждый день с 12.00 до 14.00 для пассажиров будут проходить экскурсии по суриковским местам (городской сад, Красноярское уездное училище, Новособорная и Старобазарная площади, Благовещенская церковь )
- 19 января хоровой ансамбль солистов "Тебе поемъ" представит музыкальную драму "Ловелас", в основу которой лёг роман Фёдора Достоевского "Бедные люди"
- ансамбль танца "Енисейские зори" представит зрителям хореографическую постановку "Суриков. Эксперимент"
- финал фестиваля – 24 января в день рождения Василия Сурикова. Завершением станет музыкальная премьера "Красноярск – город Сурикова".
Полная программа фестиваля на сайте администрации Красноярска.
Фестиваль проходит до 24 января.
XXX Международный турнир по вольной борьбе среди мужчин и женщин серии Гран-при «Иван Ярыгин» 0+
В 2019 году юбилейный турнир впервые будет проходить четыре дня. Свои заявки на участие уже отправили Германия, Япония, Китай, Туркменистан, Южная Корея и Иордания.
С 2018 года турнир стал рейтинговым – участникам соревнований стали начисляться баллы в зависимости от занятого места на турнире. Рейтинговые очки в будущем учитываются при жеребьевке участников чемпионата мира по вольной борьбе.
Дворец спорта имени Ивана Ярыгина
о. Отдыха, 12
24-27 января
Февраль
X Международный фестиваль «Парад звезд в Оперном» 12+
За два фестивальных месяца артисты представят любимые красноярскими зрителями спектакли: «Аида» Верди, «Пиковая дама» Чайковского, «Тоска» Пуччини. В двух концертах, завершающих фестивальную программу (28, 29 марта) примут участие Сергей Лейферкус и Аскар Абдразаков (Мариинский театр).
Театр оперы и балета
Ул. Перенсона, 2
1 февраля-29 марта
Тувинский новый год "Шагаа" 0+
Шагаа - это традиционный тувинский праздник проводов старого года и встречи нового. Часть празднества - обряд «сан салыр», возжигание священного огня. Шагаа - это религиозный и бытовой праздник, в программе: обряд поклонения уходящему и наступившему году, народные гуляния, состязания по национальным играм, песням и танцам, демонстрация фольклора, обычаев и обрядов тувинского народа
Кызыл
Площадь Арата
4-5 февраля
Вход свободный.
VII открытый фестиваль-конкурс «Волшебный лёд Сибири» 0+
В этом году традиционный для нашего города фестиваль пройдет в необычное время: сроки изменили специально для того, чтобы гости Красноярска, приехавшие на Зимнюю универсиаду-2019 тоже смогли увидеть красоту Сибири из снега и льда!.
остров Татышев
с 23 февраля по 12 марта
Вход свободный.
Март
Зимняя универсиада-2019
Студенческие игры – это не только спортивные события, но и большая культурная программа с концертами, фестивалями, выставками и Парком универсиады, который будет работать с 28 февраля по 12 марта.
Со 2 по 12 марта
МИР Сибири
Самое популярное событие в регионе впервые в своей истории пройдет два раза — весной в Красноярске и летом в Шушенском.. Дневная программа в МВДЦ «Сибирь» — бесплатная, а вечерние традиционные концерты этно-звезд по билетам.
3 марта:
Сергей Старостин (Москва)
Группа «ЯКРУНА» (Азербайджан / Казахстан / Молдова / Россия / Украина)
Лев Слепнер и группа «Marimba Plus» (Москва)
ЛаФрей Ски (LaFrae Sci) и джаз фолк-фьюжн группа «SHUNGITE» (США / Россия)
Группа «Theodor Bastard» (Санкт-Петербург)
4 марта:
Альбина Дегтярева и группа «Айархаан» (Якутия)
Оркестр балканской музыки Александра Каштанова «Bubamara Brass Band» (Москва)
Группа «TRAD.ATTACK!» (Эстония)
Певица Морган Джи (Morgane Ji) (Франция)
5 марта:
Группа «Хуун-Хуур-Ту» (Тыва)
Инна Желанная и арт-проект «Вилы» (Москва)
Группа «Authentic Light Orchestra» с программой «Magic Roots» (Армения / Германия / Россия / Швейцария)
Нейромонах Феофан (Санкт-Петербург)
МВДЦ «Сибирь»
3-5 марта, 19.00
Билеты 500 рублей.
Фестиваль народной культуры «Сибирская масленица» 0+
Фестиваль уже преодолел 10 летний рубеж и помимо главного масленичного угощения – блинов с различными начинками, на фестивале можно будет отведать и традиционные для этого праздника русские блюда. А главное событие – взятие снежного городка!
С. Сухобузимское
10 марта
Вход свободный.
Красноярский Экономический Форум
Деловое мероприятие с многолетней историей для красноярцев интересно тем, что для него готовится культурная программа. Следим за афишей!
МВДЦ «Сибирь»
28-30 марта
Июнь
День города 0+
В 2019 году Красноярску исполнится 391 год. В Восточной Сибири это самый крупный город-миллионер из старинных городов. День города у нас отмечали в разное время, но перешли на первую половину июня.
12 июня
Июль
Фестиваль «Каратаг у Большой Воды»
Символом фестиваля национальных культур стала вода как источник жизни и достояние земли, на которой расположено более 270 озер с лечебными свойствами и со своими легендами: Большое, Круглое, Инголь и другие.
Самые зрелищные спортивные и развлекательные мероприятия фестиваля состоятся на берегу озера «Большое» (село Парная, база отдыха «Волна»). В этом году фестиваль пройдет в десятый раз.
Шарыповский раойн
Озеро Большое
6 июля
Международный фестиваль этнической музыки и ремесел «МИР Сибири» «МИР Сибири» 0+
Это самый масштабный фестиваль народной культуры в Сибири, один из крупнейших международных фестивалей в России. Ежегодно он собирает около 35 000 гостей со всего мира.
Хэдлайнерами фестиваля в 2018 году стали: группа «Пелагея» (Москва), Morgane Ji (Франция) Группа «Mgzavrebi» (Грузия), Goran Bregovic «Wedding & Funeral Band» (Сербия).
Шушенское
12-14 июля
Вход свободный.
Гастрономический праздник «Енисейская уха» 0+
Здесь традиционно проходит ряд конкурсов: конкурс рыбаков на самый богатый улов и самую большую рыбу, конкурс баек и анекдотов на рыбную тему, конкурс частушек, фотоконкурс «Рыбалка — дело клёвое!», конкурс по приготовлению ухи.
Енисейский район
поселок Усть-Кемь
середина июля
Фестиваль авторской песни «Высоцкий и Сибирь» 12+
Он традиционно проводится на Мане, недалеко от поселка Выезжий Лог, где проходили съемки фильма «Хозяин тайги» с участием Владимира Семеновича.
Мана
Вторая половина июля
Фестиваль живой музыки и веры «Устуу-Хурээ» 0+
Девиз фестиваля - живая музыка и следование универсальным духовным постулатам живой веры (добро, толерантность, непритязательность к жизненным благам).Простота бытовых условий палаточного городка, близость к природе, постоянное совместное музицирование участников — все эти компоненты создали неповторимый имидж фестиваля.
Тува, Чадан
июль
Вход свободный.
Август
400-летие Енисейска 0+
Город несколько лет готовился к этому событию, в Енисейске пройдет несколько событий, посвященных юбилею.
Вход свободный.
Праздник животноводов «Наадым» 0+
Наадым — один самых главных национальных праздников Тувы, в обязательном порядке включает в себя национальную борьбу хуреш, стрельбу из лука, конные скачки - «три игрища мужчин».
Во время празднования проходят конкурс-дефиле на лучшие костюмы и изделия из войлока и мастер-классы по валянию войлока, соревнования в занятиях животноводов в плетении волосяных веревок, снаряжении лошадей, изготовлении войлока.
Завершается Наадым праздничным концертом.
Кызыл
Тос-Булак
15 августа
Фестиваль хоомея 6+
Фестиваль включает в себя проведение нескольких международных конкурсов и фестивалей исполнителей горлового пения хоомей. Общее количество участников фестиваля «Хоомей в Центре Азии» более 130 человек. Во время фестиваля проходят различные мастер-классы, выставки и ярмарки, семинары, концерты.
Кызыл
Центр тувинской культуры
16 августа
«Минусинский помидор» 0+
Вот уже в течение нескольких лет (с 2004 года) жители Минусинска вместе с гостями города и края отмечают праздник, главным героем которого является минусинский помидор.
Минусинск
Середина августа
Вход свободный.
Ноябрь
Красноярская ярмарка книжной культуры 0+
Здесь традиционно собираются около 200 издательств, проходит более 150 событий для взрослых и детей. В этом году ярмарка пройдет в 14-ый раз!
МВДЦ «Сибирь»
31 октября – 4 ноября.
Вход свободный.
Декабрь
85-летие Красноярского края
К этой дате будет приурочено множество событий по всему краю.
7 декабря