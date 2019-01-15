84% красноярцев не проверяет свои газовые плиты годами

Магнитогорск, город Шахты – ЧП в газифицированных домах последовали одно за другим. Кто и как проверяет безопасность оборудования? Совершают ли сегодня «поквартирные» обходы? Обо всем этом, - в частности, в Красноярске, - по порядку в четырех самых важных вопросах и ответах «Комсомолки» специалистам «Красноярсккрайгаза».

1. Какой закон все регулирует?

Постановление Правительства Российской Федерации «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования».

В 2017 году в него были внесены изменения и сейчас техническое обслуживание внутридомового оборудования и газовых плит проводят не реже 1 раза в год (ранее – раз в три года).

2. Как и кто проверяет?

Внутриквартирное газовое оборудование (ВКГО) —оборудование, которое находится в квартире (кроме стояков и запорных кранов на отводе от стояков), оно принадлежит собственникам или нанимателям, поэтому они сами должны заключать договоры на техническое обслуживание газовых плит. Происходит это следующим образом:

- АО «Красноярсккрайгаз» ежеквартально направляет своим абонентам счет-квитанции для оплаты ТО ВКГО, - поясняет Надежда Головчук, начальник клиентской службы АО «Красноярсккрайгаз». - Годовая стоимость технического обслуживания газовой плиты составляет: 4-х конфорочной - 430 руб., 3-х конфорочной - 380 руб., 2-х конфорочной - 330 руб., а техническое обслуживание индивидуальной газобаллонной установки (ГБУ) на кухне с плитой газовой - 560 руб. После оплаты, договор считается заключенным и далее собственнику или нанимателю квартиры 1 раз в год необходимо выбрать удобный день, вызвать специалиста и обеспечить ему доступ к газовому оборудованию для выполнения работ и оформления документации. Данную процедуру необходимо повторять ежегодно.

3. А если не платишь и не проверяешь?

- Для тех, кто нарушает правила использования и содержания газового оборудования, существует ряд санкций. В зависимости от ситуации размер штрафа может быть 1–30 тысяч рублей для граждан, 5–100 тысяч для должностных лиц, 40–400 тысяч рублей для юридических лиц.

Общедомовое оборудование также проверяют, в том числе, 3 раза в год - работоспособность вентиляционных каналов.

Самостоятельная замена газового оборудования не допускается. Работу нужно доверить специалистамФото: Мария ЛЕНЦ

За 10 дней до проведения работ на информационных стендах домов обычно размещают объявление с указанием даты и времени прихода специалистов. Если человек не заключил договор на техобслуживание, то специалисты в его квартиру все же придут, но проверять будут общедомовое газовое оборудование, а не исправность плиты. В отчетные документы же будет занесена информация, что договор владелец плиты не заключил, а значит, попадает в разряд нарушителей. И закрутится колесо правосудия – документы в УК, прокуратуру, в суд, который в конечном итоге принудит человека этот договор заключить. Однако скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается, и пока документы ходят по инстанциям, а суды выносят постановления, красноярцы живут с опасностью взлететь на воздух из-за безответственных владельцев газовых плит.

4. Если хочу сам заменить плиту?

Обслуживать газовое оборудование могут только сотрудники специализированных организаций, имеющих в штате аварийно-диспетчерскую службу. Персонал такой организации имеет допуск к работам и ежегодно проходит соответствующее обучение и аттестацию:

- Самостоятельная замена указанного оборудования его владельцем категорически не допускается, - говорит Надежда Головчук. - Оплата работ по замене (ремонту) оборудования, входящего в состав внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, осуществляется собственником этого оборудования. Мы рекомендуем жителям газифицированных домов посетить специализированные магазины газового оборудования «Газ Vegas», где в наличии представлен самый широкий ассортимент современных газовых плит, подобрать новую газовую плиту по доступным ценам и сделать заявку на ее установку.

Куда обращаться

- Заявки на услуги АО «Красноярсккрайгаз» принимаются по телефону 223-90-04.

- Специализированный магазин «Газ Vegas» - 223-90-11 или 223-90-16.

- Вызвать аварийную службу – 04, при звонке с сотового телефона - 04* (круглосуточно)

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

- 68 000 газифицированных квартир существует по данным на 2018 год в Красноярске

- 978 многоквартирных жилых домов оснащено газовыми плитами в Красноярске

- Только 16% красноярцев заключили договор на техобслуживание плит.

P.S.

Мы посчитали: если бы все 100 процентов обладателей газовых плит заключили договор на обслуживание, в год получилась бы сумма, равная примерно 29 миллионам рублей. При этом, такие платит только 16 процентов владельцев! Почему же тогда тот же «Красноярсккрайгаз» не организует работу по заключению договоров, если, как говорит законодательство, подобное обслуживание – обязатиельное по закону? В организации признаются: работа идет, но достаточно медленно. Это суды, взыскания, одним словом, по каждой квартире – очень долгий процесс.

С другой, и психологию жителей понять можно – даже если я добросовестно буду платить каждый год за проверку плиты, где гарантия, что так же делает весь мой подъезд? А боимся мы чаще всего не себя, а соседей: подчас не благополучных, непредсказуемых, и пр.

В любом случае, уже понятно: сразу после двух громких ЧП не может не быть перемен. Что послдует – массовые проверки, изменения законодательства – станет известно в ближайшее время.

Вы можете рассказать о ситуации с газовым оборудованиме в вашем доме.

Есть проблемы, сложные вопросы?

Звоните, рассказывайте, будем дальше разбираться вместе - номер корреспондентов «КП» (391) 206-96-52.