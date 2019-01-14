2019-01-14T15:38:15+03:00
Политика

Первый замгубернатора края Юрий Лапшин о «мусорной» реформе: «На ситуацию в Красноярске мы смотрим с осторожным оптимизмом»

В правительстве обсудили ход реализации в регионе самой скандальной реформы последних дней
Анна СНЕГИРЕВА
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Юрий ЛапшинЮрий ЛапшинФото: Мария ЛЕНЦ
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Сегодня в правительстве края обсуждали наболевшие и животрепещущие вопросы: губернатор региона Александр Усс провел селлекторное совещание с территориями в режиме видеосвязи. Обсуждали вопросы прохождения зимнего периода, аварии на коммунальных объектах (таких за праздники было 18), которые произошли в праздники, и «мусорную» реформу. Последняя, к слову, вызывает массу вопросов у жителей края. А чиновники говорят, что в таком большом регионе «мусорная» реформа – крайне непростая задача.

- Прошу вас в ближайший месяц максимально плотно заниматься этой темой, - обратился к главам муниципалитетов Александр Усс. - Сообщайте в отраслевое министерство, как работает региональный оператор, чтобы была возможность оперативно устранить недочеты.

Детально прокомментировал ситуацию и первый замгубернатора Юрий Лапшин. Он рассказал о принципиальном отличии текущей системы обслуживания и вывоза мусора от той, что была раньше.

- Главное ее отличие – если раньше это была договорная жилищная услуга, то сейчас это регулируемый и лицензируемый вид деятельности, коммунальная услуга со всеми вытекающими последствиями. И в первую очередь – с обязательством в силу закона (а не в силу договора) эту услугу оплачивать, - отметил Лапшин. - И задача, которую ставил губернатор, - получение обратной связи от территорий и принятие решения о том, какие экстренные действия нужно предпринять, чтобы этот процесс развивался в штатном режиме.

По словам Лапшина, реформа в этом году пройдет не везде: из 19 технологических зон - в четырех реформа не стартует, нет возможностей.

Что касается ситуации в Красноярске, а от горожан все больше жалоб и возмущения, то Лапшин заявил, что «нижний пик» накопления мусора на площадках пройден.

- В эти праздники, как ни странно, количество накопленного мусора в Красноярске оказалось почти в два раза выше, чем в такие же дни прошлого года, - говорит Юрий Лапшин. - Мусор изо дня в день вывозится, я это вижу по ежедневным сводкам, которые поступают в правительство региона. И по объёму в тоннах мусора, который вывозится на полигон, и по количеству рейсов, которые осуществляют мусоровозы и транспортные компании. То есть динамика идет с повышением. Мы уже оцениваем с осторожным оптимизмом, что ситуация близка к штатной, что порядок в ближайшие дни будет наведен, и дальше процесс будет идти без сбоев. Мы никак не можем допустить, чтобы в краевом центре подобного рода неприятности становились системой. Тем более что мы ждем крупное международное мероприятие.

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