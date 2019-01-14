«Деньгами любовь не измеришь»: за возвращение беспородного пса красноярская семья предлагает 25 000 рублей

Ральф в семью Шадиевых попал из приюта в Зыково полтора года назад. Его привезла Алина, дочь хозяйки пса Елены. Тогда он был совсем крохотным щенком, слабеньким – едва стоял на ногах, болел. Взять собаку именно из приюта Шадиевы решили потому, что просто хотели дать крышу над головой хоть кому-то из четвероногих бродяг. Ральф в приюте находился вместе с братьями и сестрами. Когда Алина вошла, остальные щенки на нее и не посмотрели, а этот кинулся со всех лап и буквально прилип к девушке – как тут не взять?! А теперь Ральф потерялся, и хозяева готовы заплатить нашедшему его 25 000 рублей. Это цена породистого щенка, лабрадора, например.

- Не нужен нам никакой лабрадор, - говорит «Комсомольской правде» - Красноярск Елена Шадиева. – Любовь разве можно измерить деньгами или породой? Ральф – наш! Мы его долго выхаживали, он болел, инфекция какая-то была. Слабенький вообще был, я даже имени ему не давала, думала, погибнет. Но – нет, выкарабкался. А теперь вот потерялся.

Пропал Ральф на Взлетке в начале ноября. Можно сказать, в один миг. Как-то вечером Александр, парень Алины, отправился выгуливать Ральфа в небольшой скверик у Шахтеров. Непоседливый Ральф все время старался выкрутиться из ошейника, и в какой-то миг ему это удалось: протиснул голову в щель и был таков.

- Саша старался его поймать, чтобы надеть снова ошейник – куда там. Этот оболтус, конечно, убегал со всех ног, - продолжает Елена. – Саша хотел нам с Алинкой позвонить, но понял, что когда за Ральфом гонялся, телефон выронил. А потом Ральф пропал из вида. Вот так и вышло, ни Ральфа, ни телефона. В ту ночь мы не спали всей семьей, до трех часов его искали в сквере. На следующее утро обошли все стоянки машин вокруг, потом - все подвалы… Договорились с работниками коммунальных служб. Думали, он забился куда-нибудь и греется – ни следа. В приют в Зыково я позвонила, думала, может он туда прибежал – ну, мало ли. Нету собаки. Вот с тех пор и ищем каждый день.

Приметы у Ральфа такие: окрас дымчатый, на спине шерсть темная, уши большие полувисячие, глаза добрые. Сам пес ласковый, но людей чуть-чуть побаивается.

Сейчас Ральф может быть где угодно. Наверняка за эти несколько месяцев пес намыкался и оголодал. Если вы видели Ральфа или хотя бы похожего пса, пожалуйста, позвоните. Тому, кто вернет собаку домой, выплатят вознаграждение.

Телефон хозяев: 8-913-034-14-26 (Елена).