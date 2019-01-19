Крещенская ночь в Красноярске: показываем лучшие фото
С Крещением! Сегодня, 19 января, православные отмечают один из главных христианских праздников. В этот день принято посещать божественные литургии, набирать святой воды в храмах, а самые решительные окунаются в купель с ледяной водой.
Поток людей не иссякал.Фото: Мария ЛЕНЦ
Нынче Крещенские морозы обошли Красноярск стороной. Днем обещают минус 6, и даже минувшей ночью за городом было не холоднее минус 20.
Уже в первые часы 19 января у купелей собрались сотни человек. Настоящий ажиотаж! Люди осеняли себя крестным знамением и – задержав дыхание - ныряли в студеную воду. Многие с головой. А, выскочив, докрасна вытирались полотенцем.
Затаила дыхание и...Фото: Мария ЛЕНЦ
- Ощущения непередаваемые, - поделилась красноярка Анна. – Как будто заново родилась!
Как проходит праздник, «Комсомолка» будет следить весь день. А пока смотрите самые яркие кадры Крещенской ночи.
К Храму Рождества Христова в Красноярске с полуночи устремились сотни горожан.Фото: Мария ЛЕНЦ
За порядком следит полиция.Фото: Мария ЛЕНЦ
КОНКРЕТНО
Окунуться в купель в Красноярске можно в трех местах:
- Набережная в районе Центрального парка на улице Дубровинского (2 купели)
- На острове Отдыха около клуба закаливания «Криофил» (50 метров выше Коммунального моста)
- Рядом с храмом Рождества Христова на улице Щорса
Самые решительные погружались в купель.Фото: Мария ЛЕНЦ
Непередаваемо!Фото: Мария ЛЕНЦ
В ледяную воду почти без боязни.Фото: Мария ЛЕНЦ
Разрешенные места – в Красноярском крае
- Ачинск – река Чулым
- Назарово – река Чулым на ул. Паромная, 22
- Новобирилюссы – река Чулым
- Балахта – река Чулым
- Большой Улуй – река Улуйка
- Тюхтет – река Катык
- Устьянск – река Усолка
- Ананоключинский сельсовет – озеро Святое
- Бражное – река Кан
- Холмогорский сельсовет – озеро Ливнево и озеро Водопьяниха
- Шарыповский район – озеро Большое
- Богучаны – река Ангара
- Кодинск – микрорайон «Лукоморье» Богучанского водохранилища
- Богучанское водохранилище – причал Богучанской ГЭС
- Минусинский район – озеро Солдатово
- Идринское – река Сыда в районе ул. Ломоносова
В Красноярске определено три места для Крещенских купаний.Фото: Мария ЛЕНЦ
Сколько эмоций...Фото: Мария ЛЕНЦ
Роспотребнадзор купаться не советует
- На 27-м километре дороги «Енисейск – Пировское» в озере Монастырское
- В Березовке – река Березовка на улице Дружбы
Храм в поселке Манский.Фото: Мария ЛЕНЦ
Люди идут за святой водой.Фото: Мария ЛЕНЦ
Нырнуть в ледяную воду отважится не каждый. Но на Крещение - другое дело.Фото: Мария ЛЕНЦ
Была не была!Фото: Мария ЛЕНЦ
ВАЖНО
КОМУ МОЖНО ОКУНАТЬСЯ В ПРОРУБЬ?
Только здоровым и крепким!
- При погружении в ледяную воду происходит резкий спазм сосудов, - говорит Наталья Хало, заведующая неврологическим отделением Красноярской межрайонной больницы №20. – Может повыситься артериальное давление, произойти остановка сердечной деятельности. Поэтому людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями в прорубь нырять нельзя. Не стоит этого делать и тем, кто страдает ожирением и спазмом сосудов.
Также, по мнению медиков, категорически запрещено погружаться в прорубь в состоянии алкогольного опьянения и людям с заболеваниями органов дыхания, кожными проблемами, гинекологическими и урологическими заболеваниями.
Главное потом - хорошенько растереться.Фото: Мария ЛЕНЦ
Девушки не остают!Фото: Мария ЛЕНЦ
Как правильно погружаться:
- заранее начать закалять организмом контрастным душем;
- находиться в воде непродолжительное время;
- после погружения растереться махровым полотенцем и выпить горячего чаю.
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