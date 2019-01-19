Крещенская ночь в Красноярске: показываем лучшие фото

С Крещением! Сегодня, 19 января, православные отмечают один из главных христианских праздников. В этот день принято посещать божественные литургии, набирать святой воды в храмах, а самые решительные окунаются в купель с ледяной водой.

Поток людей не иссякал.Фото: Мария ЛЕНЦ

Нынче Крещенские морозы обошли Красноярск стороной. Днем обещают минус 6, и даже минувшей ночью за городом было не холоднее минус 20.

Уже в первые часы 19 января у купелей собрались сотни человек. Настоящий ажиотаж! Люди осеняли себя крестным знамением и – задержав дыхание - ныряли в студеную воду. Многие с головой. А, выскочив, докрасна вытирались полотенцем.

Затаила дыхание и...Фото: Мария ЛЕНЦ

- Ощущения непередаваемые, - поделилась красноярка Анна. – Как будто заново родилась!

Как проходит праздник, «Комсомолка» будет следить весь день. А пока смотрите самые яркие кадры Крещенской ночи.

К Храму Рождества Христова в Красноярске с полуночи устремились сотни горожан.Фото: Мария ЛЕНЦ

За порядком следит полиция.Фото: Мария ЛЕНЦ

КОНКРЕТНО

Окунуться в купель в Красноярске можно в трех местах:

- Набережная в районе Центрального парка на улице Дубровинского (2 купели)

- На острове Отдыха около клуба закаливания «Криофил» (50 метров выше Коммунального моста)

- Рядом с храмом Рождества Христова на улице Щорса

Самые решительные погружались в купель.Фото: Мария ЛЕНЦ

В ледяную воду почти без боязни.Фото: Мария ЛЕНЦ

Разрешенные места – в Красноярском крае

- Ачинск – река Чулым

- Назарово – река Чулым на ул. Паромная, 22

- Новобирилюссы – река Чулым

- Балахта – река Чулым

- Большой Улуй – река Улуйка

- Тюхтет – река Катык

- Устьянск – река Усолка

- Ананоключинский сельсовет – озеро Святое

- Бражное – река Кан

- Холмогорский сельсовет – озеро Ливнево и озеро Водопьяниха

- Шарыповский район – озеро Большое

- Богучаны – река Ангара

- Кодинск – микрорайон «Лукоморье» Богучанского водохранилища

- Богучанское водохранилище – причал Богучанской ГЭС

- Минусинский район – озеро Солдатово

- Идринское – река Сыда в районе ул. Ломоносова

В Красноярске определено три места для Крещенских купаний.Фото: Мария ЛЕНЦ

Сколько эмоций...Фото: Мария ЛЕНЦ

Роспотребнадзор купаться не советует

- На 27-м километре дороги «Енисейск – Пировское» в озере Монастырское

- В Березовке – река Березовка на улице Дружбы

Храм в поселке Манский.Фото: Мария ЛЕНЦ

Люди идут за святой водой.Фото: Мария ЛЕНЦ

Нырнуть в ледяную воду отважится не каждый. Но на Крещение - другое дело.Фото: Мария ЛЕНЦ

Была не была!Фото: Мария ЛЕНЦ

ВАЖНО

КОМУ МОЖНО ОКУНАТЬСЯ В ПРОРУБЬ?

Только здоровым и крепким!

- При погружении в ледяную воду происходит резкий спазм сосудов, - говорит Наталья Хало, заведующая неврологическим отделением Красноярской межрайонной больницы №20. – Может повыситься артериальное давление, произойти остановка сердечной деятельности. Поэтому людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями в прорубь нырять нельзя. Не стоит этого делать и тем, кто страдает ожирением и спазмом сосудов.

Также, по мнению медиков, категорически запрещено погружаться в прорубь в состоянии алкогольного опьянения и людям с заболеваниями органов дыхания, кожными проблемами, гинекологическими и урологическими заболеваниями.

Главное потом - хорошенько растереться.Фото: Мария ЛЕНЦ

Девушки не остают!Фото: Мария ЛЕНЦ

Как правильно погружаться:

- заранее начать закалять организмом контрастным душем;

- находиться в воде непродолжительное время;

- после погружения растереться махровым полотенцем и выпить горячего чаю.