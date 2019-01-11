2019-01-11T05:50:19+03:00
Общество

В Красноярск на выходные вернутся ночные морозы до -30

Заглянут ненадолго и снова уйдут, уступив теплой неделе
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярск на выходные вернутся ночные морозы до -30В Красноярск на выходные вернутся ночные морозы до -30Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярск на выходные вернутся ночные морозы. Обратите внимание: только на субботу и воскресенье и только по ночам столбик термометра опустится до отметки в минус 30 градусов. А днем красноярцев ждет вполне комфортная по-зимнему прохладная температура. Специалисты Гидрометцентра сообщают, что в субботу днем будет до минус 16 градусов, в воскресенье – до минус 18. Облачно, легкий снег.

И уже с понедельника наступит теплая неделя. Днем – стабильно минус 10, ночные температуры будут колебаться от минус 19 до минус 17 градусов. При этом возможны небольшие порывы ветра до 4 метров в секунду.

На севере края – в Дудинке, Норильске, Игарке – на выходные, наоборот, ожидается повышение температуры. И если сегодня, в пятницу там ночью было минус 41, а днем минус 37, то уже завтра, в субботу, столбик термометра поднимается на шесть градусов. А в воскресенье прогнозируется и вовсе до минус 22 градусов днем. Зато эта неделя на севере края будет облачной и снежной.

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