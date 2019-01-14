С 26 января в Красноярске заработают все выделенные полосы

Возвращаемся к теме выделенных полос в Красноярске. Несколько дней назад в администрации города объявили о том, что в конце января заработают еще 14 участков улиц со специальными автобусными линиями. И это вызвало среди горожан бурное обсуждение. Несмотря на то, что выделенные полосы должны облегчить и автомобилистам, и тем, кто ездит на общественном транспорте, о пользе и вреде по-прежнему спорят те и другие.

Для Красноярска это будет уже третья попытка. Первая была в начале прошлого года и она вполне удалась. В список попали улицы Ленина и Маркса, а также сплошной проезд по Белинского – Партизана Железняка – Металлургов. Потом к этому списку добавили Октябрьский и Николаевский мосты. Автомобилисты недолго пороптали, потом подстроились и привыкли. Что касается маршрутчиков, они сразу приняли нововведение на «ура».

Вторая попытка была в начале сентября прошлого года. Выделенные полосы запустили еще на нескольких улицах. И начались проблемы: в городе на тот момент и так были сложности из-за ремонта дорог. А тут и вовсе все встало в пробку. Новые полосы восприняли в штыки даже автобусники, ради которых все и затевалось. К примеру, на обычно свободном Красрабе появились заторы – от Цирка до Предмостной площади.

Под давлением общественности городские власти вскоре отменили второй список улиц. Пояснили: это был только тестовый режим, город оказался к нему не готов. Надо подождать, пока откроется развязка от Копылова до Николаевского моста. И пока заработает автоматизированная система управления дорожным движением. Пообещали, что после новогодних праздников к этому вопросу вернутся.

Вот теперь и праздники прошли, и Николаевский проспект открылся, и систему АСУДД внедрили. Откладывать больше некуда. Поэтому чиновники объявили горожанам: хотите вы этого или нет, но с 26 января заработают еще 14 выделенных полос. Две – три недели возможны заторы, ведь красноярцам нужно время, чтобы привыкнуть к новой системе ограничений. В мэрии намекнули: если где-то выделенные полосы так и не приживутся, то после Универсиады их ведь можно будет и убрать.

- Окончание масштабного ремонта улично-дорожной сети и ввод развязки через Николаевский проспект позволило значительно перераспределить транспортные потоки. Снизилась нагрузка на улицах Красной Армии и Копылова. Была введена в эксплуатацию новая автоматизированная система управления дорожного движения, с помощью которой наши специалисты могут регулировать режимы работы светофорных объектов для поддержания средней скорости движения. Следующий шаг - введение выделенных дополнительных полос для общественного транспорта,- рассказал начальник отдела мониторинга МКУ «УДИБ» Игорь Воевалко.

А пока там вовсю наносится дорожная отметка, устанавливаются предупреждающие знаки и камеры видеофиксации. Таких камер будет 18.

Правила и ограничения

Напомним, кто может ездить по выделенным полосам. Во-первых, любой общественный транспорт – автобусы, троллейбусы. В том числе школьные автобусы и микроавтобусы с надписью «Дети». Во-вторых, спецтранспорт с маячками – машины «Скорой помощи», пожарные, полиция, газовая служба. Разрешено двигаться по выделенке и такси, но только лицензированным.

Во время Универсиады, начиная с 23 февраля и по 14 марта, по выделенным полосам разрешается ездить транспорту со спецпропусками, который будет обслуживать Игры. Специально для этого были внесены временные изменения в Правила дорожного движения для Красноярска. В список войдут автомобили Дирекции Зимней универсиады, федераций спорта спортсменов, представителей СМИ, технических специалистов, официальных лиц и других.

Автобусам не возбраняется ездить по общей части дороги, а вот автомобилистам за выезд на выделенную полосу придется заплатить штраф 1500 рублей.

КОНКРЕТНО

Список улиц с выделенными полосами

Существующие:

- Ленина

- Карла Маркса

- Белинского

- Партизана Железняка

- Металлургов

- Октябрьский мост

- Николаевский мост.

Новые:

- Тотмина

- Высотная

- Копылова

- Красной Армии

- Николаевский проспект

- Профсоюзов

- Шахтеров

- Игарская

- 9 Мая

- Калинина (от Бугача до разворотного кольца)

- Свободный

- Матросова

- Авиаторов

- Коммунальный мост.