С января за вывоз мусора в Красноярске придется платить по-новому

Проблема с мусором, которая сложилась в Красноярске с первых же дней нового года, постепенно разрешается. Город приходит в себя. Напомним, что левобережный региональный оператор – Красноярская рециклинговая компания - не справился со своими обязанностями: в сотнях дворов на левом берегу Красноярска в прямом смысле слова выросли горы бытовых отходов, которые никто не вывозил. Есть даже цифра от службы 005: туда сообщили о 350 точках.

Беда – в организации процесса

Министр экологии и рационального землепользования Владимир Часовитин вынужден был даже собрать 6 января экстренное совещание с участием регоператора и управляющих компаний. Подключилась и мэрия. Мобилизовали весь транспорт, который только можно было привлечь к вывозу мусора. После этого дело пошло. Пусть медленно, но отходы из дворов стали исчезать. В минэкологии края пообещали с регионального оператора-нарушителя спросить по полной.

Добавим, что на правобережье проблем с мусором не было, а если и случались, то лишь в единичных случаях. Можно сделать вывод, что вина все-таки лежит не на красноярцах, которые за праздники произвели в три раза больше отходов. А в организации процесса.

Бухгалтерия проста

Впереди нас ждет вторая волна вопросов, связанных с реформой. С 1 февраля красноярцы начнут получать январские платежки и сравнивать. Кто-то будет возмущаться, потому что платежка явно «потяжелеет». Но будут и те, для кого новая система окажется экономной. В новой платежке вывоз ТБО будет обозначен отдельной строкой как коммунальная услуга. До нового года он был включен в жилищную услугу.

Итак, система оплаты изменилась. До нового года жильцы платили исходя их площади квартиры. Стоимость тарифа за каждый квадратный метр каждая управляющая компания или ТСЖ рассчитывала самостоятельно. Выходило в среднем от 2 до 3 рублей.

После нового года мы будем платить из расчета по количеству человек, прописанных / проживающих в квартире. Установленный тариф – 79 рублей 74 копейки на 1 человека (как для жителей многоквартирных домов, так и для частного сектора).

Просчитаем для примера несколько вариантов, как изменится стоимость услуги. Обратите внимание, что выгоду получают одинокие люди, проживающие в квартирах с большей площадью. И в контрастный минус уйдут семьи, проживающие в небольших квартирах.

Новые тарифы

Напомним, что по всем вопросам, связанным с начислениями в квитанциях, нужно обращаться, в первую очередь, в управляющие компании. Телефоны в обязательном порядке должны быть указаны на самих квитанциях.

КОНКРЕТНО

Если возникли проблемы с вывозом мусора

Если возникли проблемы с вывозом мусора во дворе, можно позвонить в свою управляющую компанию или ТСЖ. Можно будет набрать традиционно номер 005.

В администрации города также назвали телефоны горячих линий:

- для жителей правого берега – (391) 270-55-55 (с 08.00 до 20.00);

- для жителей левого берега – 8-800-355-56-37 (с 08.00 до 17.00).

Обратите внимание, что две части Красноярска, разделенные Енисеем, обслуживают разные операторы.