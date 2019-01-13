Дернуть за нос Льва Толстого: житель Енисейска собрал коллекцию редких утюгов, на одном из которых - писатель

А вам доводилось дергать за нос Льва Толстого? Житель Енисейска Андрей Кареев делает это регулярно. И не потому, что может сравниться с Толстым в писательском мастерстве. Просто в его уникальной коллекции чугунных изделий, среди которых несколько десятков утюгов, имеется один очень редкий утюг - с изображением великого русского писателя.

Коллекция чугунных утюгов.Видео: телеканал Енисей

Казалось бы, зачем Толстого изображать на утюге? Ответ прост: известным фактом биографии Льва Николаевича является то, что церковь обвинила его в ереси, и в 1901 году подвергла анафеме. Тогда за дело взялась «пропагандистская машина»: мастера из города Вирее даже изготовили чугунный утюг с изображением писателя на специальной заглушке. В утюг засыпались горячие угли - символ того, что Толстой горит в геене огненной. Этот экземпляр - гордосто коллекционера. Таких утюгов по всей стране, можно сказать, раз, два и обчелся.

Фото: телеканал Енисей

Помимо него у Кареева имеются и другие интересные экземпляры. Например, утюг, изготовленный заключенными в Норильске: с виду он не очень красив, но и на Севере людям не до красоты в то время было. Еще один - сделан, судя по всему, для нужд Красной Армии: на нем пятиконечная звезда. Помимо утюгов в коллекции масса других чугунных изделий - замки, ключи, печные дверки.

Коллекционер Андрей Кареев Фото: телеканал Енисей

- Видите, какое литье красивое: сейчас такого не делают, - с любовью гладит отреставрированную печную дверку коллекционер. - Если бы у меня дома печь была, обязательно бы себе такую дверку поставил.