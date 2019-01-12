«У тебя обязательно все получится»: губернатор Александр Усс исполнил мечту красноярских школьников

Новогодние мечты реальны, пока есть волшебники, готовые их исполнять. Сегодня, 12 января, за два дня до старого Нового года, сбылись заветные мечты двух красноярских школьников – благодаря федеральному благотворительному проекту «Мечтай со мной» и губернатору края Александру Уссу.

Напомним, в Кремле перед последним в 2018 году заседанием Госсовета при Президенте страны установили елку с шарами и открытками, на которых были написаны заветные желания от детей со всех концов страны. Губернаторы регионов сняли с этой елки по нескольку шаров и узнали о том, какие подарки ждут юные россияне. Александр Усс тоже поучаствовал в этой акции.

Юлия Кудлаева – воспитанница детского дома № 2. Ей 13 лет и, сколько себя помнит, всегда любила лошадей и мечтала о верховой езде. Всегда с интересом следила за конным спортом. Но воплотить мечту никак не получалось. И вот ее желание исполнилось в лице Александра Усса.

Юля Кудлаева с детства мечтала о лошадях и теперь ее мечта исполнилась. Фото: пресс-служба правительства края

Они встретились в Детско-юношеской спортивной школе по конному спорту «Кентавр». Восторгу девочки не было предела. Вместе Юля и Александр Викторович прошлись по стойлам, покормили лошадей. Девочка с удивлением узнала, что глава края вырос в деревне. И там ему часто приходилось работать на лошадях.

И потом, когда Юля под руководством инструктора села верхом и прошлась по манежу, стало видно: для новичка она прекрасно держится в седле и у нее есть все данные, чтобы стать хорошей спортсменкой. Так что теперь Юля Кудлаева сможет заниматься в школе. И как знать, возможно, со временем станет профессиональной спортсменкой и гордостью Красноярска.

- Лошади хорошо чувствуют настроение человека. Поэтому, Юля, всегда будь уверена в себе и в своих делах. И тогда у тебя обязательно все получится. Я искренне желаю тебе большой удачи, - сказал на прощание Александр Усс. Растроганная школьница обняла его и поблагодарила за то, что теперь ее мечта стала явью.

Будущий виртуоз Никита Потапов получит свою собственную балалайку. Фото: пресс-служба правительства края

Еще один юный красноярец – ученик средней школы № 94 Никита Потапов уже шесть лет занимается в детской школе искусств по классу народных инструментов – учится играть на балалайке. Он уже добился успехов, является призером различных конкурсов.

До сих пор парень играл на школьном инструменте и мечтал о своем, чтобы лучше готовиться к конкурсам. И вот теперь у него в самом скором времени появится собственная балалайка.

Никита уже встретился с мастером и выбрал инструмент, на котором он сможет оттачивать свое мастерство. В мечтах юного музыканта – поступить в училище, а позже в институт, чтобы достичь высокого уровня игры и ездить по миру с гастролями.