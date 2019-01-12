В Якутске сегодня, 12 января, огнем был уничтожен двухэтажный многоквартирный дом. Без крыши над головой остались более 60 человек – официально прописанных. На самом деле, уверяют в мэрии города, пострадавших может быть больше. В Якутии сейчас стоит лютый мороз – ночью минус 40. Старый сухой брус, из которого был построен дом, полыхал на таком морозе так, что зарево, а затем и густой столб дыма были видны во всех районах города.

В Якутске огнем уничтожен двухэтажный многоквартирный дом .

- Информация о пожаре в многоквартирном жилом доме по улице Семена Данилова поступила в Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) сегодня, 12 января, в 07:41. Силы и средства якутского пожарно-спасательного гарнизона прибыли через 7 минут. Создан оперативный штаб тушения пожара, огнеборцы работают по 3-му номеру, - сообщили в пресс-службе якутских спасателей.

На тушение пожара выехали 12 единиц техники, 53 человека личного состава. Понадобилось 4 часа, чтобы справиться с огнем. Площадь пожара составила 600 квадратных метров – это фактически весь дом.

Крупный пожар в Якутске.

Эвакуировали 50 человек. Жильцы выбегали из дома, наспех накинув теплые вещи. На помощь из городского автопредприятия подогнали автобусы, в которых погорельцев разместили поначалу. У кого в Якутске есть родственники, а таких большинство, помогли добраться до них. Остальных разместили в школе № 23. Некоторым понадобилась медицинская помощь.

К сожалению, один человек погиб, его личность устанавливается.

По словам руководителя управы Строительного округа Саввы Михайлова, в доме было 38 квартир, из них 6 муниципальных. Многие квартиры были сданы в аренду, поэтому назвать точное количество проживавших в доме затруднительно.

В управе Строительного округа организован сбор помощи пострадавшим в пожаре.

Видео: yakutsk_news