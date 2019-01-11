Повышение цен на проезд в автобусах Красноярска: новый тариф вступит в конце марта

Министерство транспорта края рассчитало стоимость проезда в маршрутках Красноярска. По мнению чиновников, которые производили расчеты, цена в 26 рублей должна устроить перевозчика. Благодаря такому тарифу рентабельность автопредприятий повысится и у них появится возможность улучшить качество обслуживания. В частности, закупить новые автобусы.

Соответствующий документ уже появился на сайте краевого правительства. Но как к этой новости отнеслись красноярцы? Когда мы начнем ездить по новой цене, сохранится ли скидка и когда введут безналичный расчет за проезд?

Сразу на 4 рубля

О том, что повышение стоимости проезда неизбежно, красноярцы осознали несколько месяцев назад, в самый разгар транспортной реформы. Напомним, что в начале лета с улиц города убрали больше десятка маршрутов. Департамент транспорта тогда уверял: все делается ради удобства пассажиров и рентабельности перевозчиков. Со временем пассажиры к так называемому «удобству» привыкли. А вот перевозчики продолжали твердить, что работают себе в убыток.

Звучали разные цифры, даже 30 рублей. Горожане надеялись, что разница составит 2 – 3 рубля, не более. А получилось, что все 4.

Точную дату, когда начнет действовать новый тариф, пока не называют. Ориентировочно – в конце марта.

- Это мера вынужденная, - рассказывает Константин Кнапнугель, руководитель одного из автотранспортных предприятий города. – Каждые 4 рубля ГСМ – это 1 рубль в тарифе. Уже с учетом этого можно поднимать цену на проезд на 4 – 5 рублей, чтобы компенсировать затраты на топливо. Помимо этого у нас много комплектующих, которые зависят от импорта – запчасти на двигатели, топливная аппаратура и другие. Износ автопарка высок, замена автобусов требует больших затрат. Поднимать тарифы нужно было давно.

В последний раз стоимость проезда повышалась осенью 2015 года – с 19 до 22 рублей.

Рубль удалось отстоять

В конце прошлого года тарифы еще обсуждались, а перевозчики, мягко говоря, уже прибегли к шантажу. Они заявили, что с 1 января отменят скидку по транспортной карте в 1 рубль. И вообще хотят отказаться от обслуживания самих транспортных карт.

В последний раз стоимость проезда повышалась осенью 2015 года - с 19 до 22 рублейФото: Мария ЛЕНЦ

Переговоры коммерческих перевозчиков и чиновников из минтранса продолжались в воскресенье, 30 декабря, до самого вечера. Видимо, там стороны все-таки договорились и по тарифу, и по скидкам. Можно предположить, что пошли на взаимные уступки. В конце концов перевозчики согласились вернуть скидку по картам, но только с 1 февраля. Пояснили: из-за праздников январь – убыточный месяц, они и так много потеряют. И до конца 2019 года продолжат возить по транспортным картам, а там – как видно будет.

А вот у муниципальных перевозчиков все осталось по-прежнему. По транспортной карте первая поездка составляет 21 рубль, вторая (если между ними не больше 45 минут) – 15 рублей. Это автобусные маршруты: 10, 11, 12, 18, 19, 26, 31,37, 49,52, 55, 56, 64, 87, 95. И все трамваи и троллейбусы.

Платить по безналу

Транспортные карты – вещь удобная. Но спросите тех, кто по-прежнему рассчитывается в автобусе наличкой. Вам ответят: не могут приобрести карты – зачастую в почтовых отделениях их попросту нет. Или не успевают их пополнить. Вот если бы банковской картой – они-то сейчас есть у всех.

Безналичный расчет по банковской карте – это тоже часть транспортной реформы, но уже на общероссийском уровне. Правительство планирует полностью изменить систему платежей. Для этого муниципалитеты должны выбрать банк-эквайер, через который будут проводиться все платежи. А перевозчикам нужно будет приобрести соответствующее оборудование. Таким образом можно будет полностью отказаться от кондукторов (экономия средств для предприятия). А все финансовые поступления станут прозрачными.

В конце прошлого года на маршруте №3 такой эксперимент уже провели – по инициативе самого перевозчика. Он установил в нескольких автобусах терминал. Эксперимент проходит неплохо.

С банком для приема и обслуживания платежей администрация Красноярска тоже определилась: это будет Сбербанк. Он единственный, кто подал заявку на участие в тендере, снизив начальную цену контракта с 20 до 16 миллионов рублей. Банк готов начать обслуживание сразу же, как только перевозчики установят оборудование. Ориентировочно это произойдет в конце марта.

Ну, а у пассажиров по-прежнему остаются вопросы к качеству перевозок. Вежливость экипажа, график движения, чистота в салоне – это ведь от тарифа не зависит, тогда почему их нет?