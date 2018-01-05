2019-01-05T13:49:54+03:00
Общество

Синоптики не обманули: в Красноярск снова пришли морозы

Надолго ли?
Ольга КОСТИНА
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В Красноярске снова холодноВ Красноярске снова холодноФото: Мария ЛЕНЦ
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Синоптики предупреждали, а мы не верили. Ну, неужели после двухнедельных морозных оков Красноярск снова попадет в ледяной плен? Не может быть! Может.

Вот какая информация опубликована на официальном сайте ГУ МЧС по Красноярскому краю: «По прогнозам синоптиков 5 января ночью в центральных и южных районах края температура воздуха -30…-35 градусов, местами до -40 градусов. На автодорогах центральных и южных районов сохранится гололедица».

Ветви деревьев в инее Фото: Мария МИШКИНА

Ветви деревьев в инееФото: Мария МИШКИНА

Над Красноярском зависла морозная дымка. А соцсети заполонили фотографии замерзших уличных градусников и обледеневших деревьев. прохожих на улицах стало значительно меньше. А те, кто рискнули покинуть теплые квартиры, передвигаются мелкими перебежками. И старательно кутаются в теплые шарфы или натягивают глубже шапки.

«Остается порадоваться, что сейчас выходные и никуда не надо идти», - написала в соцсетях красноярка Евгения.

«Лучше я дома сидеть буду», - поддержал ее Алексей.

Красиво, но холодно! Фото: Мария ЛЕНЦ

Красиво, но холодно!Фото: Мария ЛЕНЦ

Радует то, что эти морозы надолго не задержатся. Специалисты красноярского Гидрометцентра прогнозируют, что уже сегодня, 5 января, в городе потеплеет до -18 градусов. Завтра, 6 января, днем ожидается снегопад и до -13 градусов. В Рождество будет пасмурно и в светлое время суток до -6 градусов. Ночью столбики термометров опустятся незначительно – до -8 градусов. Во вторник ожидается до -4 градусов. В среду и четверг (9 и 10 января) до -6 градусов.

Трубы и те замерзли Фото: Мария ЛЕНЦ

Трубы и те замерзлиФото: Мария ЛЕНЦ

ВАЖНО

Как пережить морозы?

Во время морозов велика вероятность получить обморожение или переохладиться. Как этого не допустить, рассказали в МЧС:

- не пейте спиртного - алкогольное опьянение вызывает большую потерю тепла;

- носите свободную одежду - это способствует нормальной циркуляции крови, верхняя одежда обязательно должна быть непромокаемой;

- как только почувствовали переохлаждение или замерзание конечностей, необходимо как можно скорее зайти в любое теплое место, чтобы согреться (магазин, кафе, подъезд);

Если дым столбом, значит на улице мороз Фото: Мария ЛЕНЦ

Если дым столбом, значит на улице морозФото: Мария ЛЕНЦ

- если заглохла машина вдали от населенного пункта или в незнакомой для вас местности, лучше оставаться в машине, вызвать помощь по телефону или ждать, пока по дороге пройдет другой автомобиль;

И помните, что лучший способ выйти из неприятного положения - это в него не попадать. Если вы не любите экстремальные ощущения, в сильный мороз старайтесь не выходить из дому без особой на то необходимости.

А некоторым и морозы нипочем! Фото: Варвара РУДОВСКАЯ

А некоторым и морозы нипочем! Фото: Варвара РУДОВСКАЯ

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