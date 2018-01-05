Зеленогорские полицейские осуществили мечту 7-летнего мальчика

В Зеленогорске дорожные полицейские под Новый год осуществили мечту 7-летнего мальчика. И теперь Гоша Рогожин точно знает, что когда станет взрослым, будет работать в полиции.

А все началось еще в садике. Однажды сотрудники Госавтоинспекции устроили для ребят праздник на тему правил дорожного движения. Дошколятам рассказали, как правильно переходить дорогу, почему пешеходный переход называют «зеброй» и много других интересных вещей. Это было настолько захватывающе и интересно, что малыши еще долго обсуждали все это в группе. Но прошла неделя, другая и все позабылось. Но только не для Гоши. Он сразу после того праздника заявил маме с папой: «Буду инспектором ДПС!». Со всей серьезностью. Мало того, он попросил купить книгу с правилами дорожного движения. Старательно изучал, если было что-то непонятно, бежал с вопросами к родителям.

Сейчас Георгий уже большой. Он учится в 1 классе гимназии №164. Но мечта у него прежняя. Более того, мальчик знает так много про работу дорожных полицейских, что любой стажер позавидует. Но ребенку хотелось большего: познакомиться с настоящими полицейскими и лично от них узнать о том, каково это – быть инспектором ДПС. А вдруг в книгах не все пишут?

И мама с папой тайком попросили полицейских исполнить мечту их сынишки. Пришли в отдел и обратились с этой необычной просьбой к заместителю начальника ГИБДД Сергею Фаллеру. Боялись, конечно, отказа, а еще больше, непонимания. Но тот согласился! Назначил день и время. И вот долгожданный миг настал. Взволнованный Гоша переступил порог одного из кабинетов ГИБДД.

Будущему инспектору рассказали о тонкостях работыФото: ГУ МВД по Красноярскому краю

- Гимназист пришел не с пустыми руками, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе УГИБДД по краю. - Он вручил свой рисунок Сергею Фаллеру, который в свою очередь презентовал ему рабочую тетрадь по ПДД и пригласил его на экскурсию.

Инспектор дорожно-патрульной службы рассказал Георгию об особенностях службы на дороге. Мальчик задавал много вопросов: а как ловить нарушителей, какие штрафы, сколько учиться на инспектора ДПС?

Гошу интересовало абсолютно все. На все свои вопросы мальчик получил честные ответы. После ему разрешили примерить настоящую полицейскую форму и покрутить руль в служебном автомобиле. А потом юному гостю сотрудники ГИБДД вручили подарки. Ребенок был вне себя от счастья и от всей души поблагодарил полицейских. А, выходя из кабинета, обернулся и сказал: «Моя мечта сбылась!».