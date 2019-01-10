«Они вечные»:подрядчик рассказал о новых табличках на проспекте Мира

В общем-то, эти фотографии говорят сами за себя: то, как прикрепили на здания проспекта Мира новые адресники, вызывает разные чувства. Как минимум, удивление. Ведь старые таблички просто отодрали, а на место повесили новые, не удосужившись даже подготовить поверхность. Как так?

В администрации говорят:

- Таблички на проспекте Мира были заменены в рамках благоустройства. Больше замена пока нигде не планируется. Пока еще есть некоторые технические вопросы, недочеты. Администрация Центрального района включена в данный процесс, поэтому совершенно точно можно сказать, что все будет красиво.

Что касается внешнего вида самих табличек - архитекторы выносили свои предложения, макет был утвержден во время проведения КЭФ весной прошлого года.

КЭФ-2018, Сергею Еремину презентуют новые табличкиФото: Мария ЛЕНЦ

А зачем вообще надо было менять красивые голубые адресники на новые, кирпичного цвета?

- В Красноярске есть художники, отвечающие за подбор красок фасадов. Когда дома были отреставрированы, старые синие таблички диссонировали с обликом домов, поэтому новый цвет был подобран архитекторами и художниками исходя из эстетических норм под новый образ.

(Анна Рябчевская, пресс-секретарь администрации Центрального района Красноярска).

Автор проекта по изготовлению и установке новых табличек – Антон Шаталов, управляющий партнер в ООО «Проектдевелопмент», пояснил:

- По условиям контракта, подписанного 5 декабря, их необходимо было изготовить и смонтировать до Нового года, что и было сделано. Красить фасад в –30 нельзя. Когда температура будет выше –10, следы старых табличек будут устранены. Всего существует 6 остро проблемных мест и еще 6 менее заметных. Все они будут исправлены.

В некоторых местах таблички выглядят сомнительноФото: Мария ЛЕНЦ

Все-таки разве нельзя было оставить весь комплекс работ до потепления? Ну, пусть пока бы повисели старые таблички, все лучше, чем «любоваться» месяц на то, что есть сейчас?

С точки зрения простого человека – да, так логичнее. Однако тот, кто сталкивается с процедурой конкурсов и тендеров, поймет: иногда проведение их может настолько затягиваться, что срок на исполнение остается – считанные дни. Не выполнишь работу – можешь не только не получить денег, но и попасть в реестр «недобросовестных поставщиков», а это вообще лишает фирму возможности получать в дальнейшем госзаказы.

Здесь по срокам так и сходится: на выполнение работ у фирмы оставалось меньше месяца. Так что нынешняя ситуация, в общем-то, компромисс. Работа как бы выполнена, но это «как бы» подрядчик компенсирует в ближайшее время, примерно в две недели.

Кстати, Шаталов уверяет: новые таблички намного качественнее прежних. Старые были обычными пластиковыми, и, если присмотреться, их дизайн отличался. Эти же – единообразные, сделаны из штампованного металла и имеют скрытые крепления – отодрать их вандалам будет крайне сложно.

Новые таблички установили только на проспекте МираФото: Мария ЛЕНЦ

«Вечные», - шутят авторы, - имея в виду, что если когда-нибудь нам снова не захочется поменять что-то на проспекте Мира, в принципе, с табличками этого можно будет и не делать.