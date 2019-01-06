Многоквартирные дома и пожарная безопасность
Значительная часть людей с необъяснимым легкомыслием считает, что пожар в их доме произойти не может. Тем не менее, следует уяснить, что пожар – не роковое явление и не слепая случайность, а результат прямого действия или бездействия человека.
Что делать при пожаре?.
Последствия пожара печальны, но их можно избежать, соблюдая элементарные требования правил противопожарного режима:
- не оставляйте без присмотра включенные в электросеть бытовые электроприборы;
- следите за исправностью электропроводки, не пользуйтесь поврежденными электроприборами, электророзетками;
- не включайте в одну электророзетку одновременно несколько мощных потребителей электроэнергии, перегружая электросеть;
- никогда не курите в постели;
- не храните в квартирах и комнатах общежитий баллоны с горючими газами, емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями и т.д.;
- не загромождайте пути эвакуации (лестничные клетки, лестничные марши, коридоры);
- не устраивайте в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые, а также не храните под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, горючие материалы;
- при обращении с фейерверками, хлопушками и свечами будьте предельно осторожными;
- приобретите бытовой огнетушитель и научитесь с ним обращаться, храните его в доступном месте.
Выключайте электроприборы, не перегружайте сеть.
Непотушенная сигарета может лишить вас дома.