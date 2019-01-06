Многоквартирные дома и пожарная безопасность

Значительная часть людей с необъяснимым легкомыслием считает, что пожар в их доме произойти не может. Тем не менее, следует уяснить, что пожар – не роковое явление и не слепая случайность, а результат прямого действия или бездействия человека.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/685050" frameborder="0"></iframe> Что делать при пожаре?.

Последствия пожара печальны, но их можно избежать, соблюдая элементарные требования правил противопожарного режима:

- не оставляйте без присмотра включенные в электросеть бытовые электроприборы;

- следите за исправностью электропроводки, не пользуйтесь поврежденными электроприборами, электророзетками;

- не включайте в одну электророзетку одновременно несколько мощных потребителей электроэнергии, перегружая электросеть;

- никогда не курите в постели;

- не храните в квартирах и комнатах общежитий баллоны с горючими газами, емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями и т.д.;

- не загромождайте пути эвакуации (лестничные клетки, лестничные марши, коридоры);

- не устраивайте в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые, а также не храните под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, горючие материалы;

- при обращении с фейерверками, хлопушками и свечами будьте предельно осторожными;

- приобретите бытовой огнетушитель и научитесь с ним обращаться, храните его в доступном месте.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/684904" frameborder="0"></iframe> Выключайте электроприборы, не перегружайте сеть.