В 15 маршрутах Красноярска сохранится скидка по транспортным картам

Объявлены 15 маршрутов, в которых останется скидка по транспортным картам. Их список обнародовали в группе «Общественный транспорт Красноярска». Кроме того, точно такие же расклеили в отделениях «Почты России», сообщили «Городские новости».

Напомним, перед новым годом в этой сфере сложилась не самая простая ситуация. Перевозчики намеревались отказаться от транспортных карт и скидок по ним. Упирая на то, что для них это нерентабельно. Однако, в конце концов, подписали договор с министерством транспорта края и продолжили возить пассажиров по картам, даже в 2019-м.

У муниципалов осталось все по-прежнему. По транспортной карте первая поездка 21 рубль, вторая (если между ними не больше 45 минут) – 15 рублей. А вот в коммерческих автобусах скидки исчезли. Проезд в них теперь обойдется в 22 рубля.

Так что с нового года воспользоваться скидкой можно только на 15 маршрутах: 10, 11, 12, 18, 19, 26, 31,37, 49,52, 55, 56, 64, 87, 95. А еще на всех троллейбусах и трамваях.

Такие объявления появились в отделениях "Почты России". Фото Нина ФАТЕЕВА.

- Жаль, конечно, - комментируют в соцсетях. – Интересно, кстати, кто придумал такой интервал? Все превращается в квест «Успеть в последнюю секунду 45 минут»! То ли еще будет, когда проезд подорожает до 26 рублей…