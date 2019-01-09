2019-01-09T13:51:24+03:00
Общество

«Рататуй, вернись, тебя переедут»: в Красноярске на многолюдной горке заметили шуструю крысу

Она бежала по трассе, не обращая внимания на людей [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске на многолюдной горке заметили шуструю крысу. Стоп-кадр видеоВ Красноярске на многолюдной горке заметили шуструю крысу. Стоп-кадр видео
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На окраине микрорайона «Солнечный» есть склон, который детвора и взрослые давным-давно облюбовали для зимних забав. Многие красноярцы приезжают туда даже с других районов города, чтобы перехватить немного экстремального удовольствия. Забираешься на плюшку или санки-ледянки и летишь с высоты вниз – и весело, и безопасно. Минувшей осенью спонсоры еще и облагородили трассу. Неудивительно, что здесь в выходные дни много любителей активного отдыха.

«Рататуй, вернись, тебя переедут»: в Красноярске на многолюдной горке заметили шуструю крысу.

В один из минувших праздничных дней здесь заметили необычного экстремала. Одному из красноярцев, имя которого осталось неизвестным, совершенно случайно удалось снять на камеру телефона шуструю крысу. Комок шерсти выскочил из-под ног оператора и рванул прямо через трассу.

- Что, кататься, что ли? Рататуй, вернись, тебя переедут! – пошутил молодой человек, по всей вероятности, автор видео.

Но бесстрашный зверек спешил по каким-то своим делам и на предупреждение не отреагировал. А через несколько секунд мимо с визгом восторга пронеслась на плюшке компания подростков...

Видео было опубликовано в группе «Наш мкр.Солнечный. Красноярск» незадолго до полуночи 8 января. Не прошло и суток, как оно набрало почти 7 тысяч просмотров. Пользователи прокомментировали его шутками:

- Так вот кто у горки возле спорткомплекса яму проел.

- Зверь вышел на охоту!!!

- Сплинтер на прогулке.

Видео: «Наш мкр.Солнечный. Красноярск»

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