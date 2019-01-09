А будет ли мороз: красноярцам обещают понижение температуры до -20

Погода, как известно, дама капризная. И если сегодня на сайте Гидрометцентра появляется одна сводка на неделю, то завтра силы природы могут ее изменить на другую. Буквально пару дней назад МЧС предупреждали о том, что в центральных и южных районах края будет мороз до -35, но в реальности термометр на большей части указанной территории не опускался ниже -20.

Тем не менее, зачастую прогнозы специалистов сбываются. И до конца этой недели расклад таков: по ночам будет подмораживать, а днем красноярцев ждет вполне себе сибирская прохладная погода. Сегодня днем, 9 января, столбик термометра поднимется до отметки -5 градусов. В четверг 10 января такая температура сохранится, а уже в ночь на пятницу похолодает до -24 градусов.

В пятницу 11 декабря днем будет -19, субботу -15, воскресенье -21. Самая холодная ночь на этой неделе ждет с субботы на воскресенье -29. Затем столбик термометра снова поползет вверх.

Зато на севере края вполне себе морозно, там температура воздуха днем до конца недели составит от -32 до -35 градусов, ночью от -36 до -40.