В Храмах Красноярска прошло торжественное ночное богослужение в честь Рождества Христова

Православные красноярцы отмечают один из самых главных праздников – Рождество Христово. Многие решили приехать в храмы, чтобы в сочельник принять участие в торжественном богослужении.

Митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон совершил всенощное бдение в Покровском кафедральном соборе города Красноярска. Затем в храме Рождества Христова возглавил божественную литургию. Чтобы услышать слово архипастыря, в храме собрались несколько сотен верующих.

В храме Рождества Христова собралось несколько сотен верующихФото: Мария ЛЕНЦ

По окончании службы от храма отправятся бесплатные автобусы по пяти маршрутам, на них можно будет уехать в Солнечный, Нижние Черемушки, Красраб, в центр города, на Высотную и Калинина. И еще один автобус пойдет из Свято-Успенского монастыря через Коммунальный мост на Матросова.

Для безопасности этой ночью частично перекрыты несколько улиц – Добролюбова, Менделеева и Академика Павлова. Полиция города обеспечивает охрану общественного порядка. Им помогают росгвардейцы и казаки Енисейского казачьего войска.

Божественную литургию возглавил митрополит Красноярский и Ачинский ПантелеимонФото: Мария ЛЕНЦ

Кстати, по информации полиции в крае богослужения этой ночью проходят в 81 храме, 7 соборах, 5 монастырях и 1 часовне.

А вечером 7 января красноярцев приглашают на рождественский фейерверк, который начнется в 19.00 на острове Татышеве.

По окончании литургии в храме Рождества ХристоваФото: Мария ЛЕНЦ

Автобусы ждут возле храма окончания богослужения, чтобы развести красноярцев по домамФото: Мария ЛЕНЦ

Свято-Успенский мужской монастырьФото: Мария ЛЕНЦ