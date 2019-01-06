2019-01-06T21:34:57+03:00
Общество

В Храмах Красноярска прошло торжественное ночное богослужение в честь Рождества Христова

Православные верующие отмечают один из главных религиозных праздников
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Храмах Красноярска прошло торжественное ночное богослужение в честь Рождества ХристоваВ Храмах Красноярска прошло торжественное ночное богослужение в честь Рождества ХристоваФото: Мария ЛЕНЦ
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Православные красноярцы отмечают один из самых главных праздников – Рождество Христово. Многие решили приехать в храмы, чтобы в сочельник принять участие в торжественном богослужении.

Митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон совершил всенощное бдение в Покровском кафедральном соборе города Красноярска. Затем в храме Рождества Христова возглавил божественную литургию. Чтобы услышать слово архипастыря, в храме собрались несколько сотен верующих.

В храме Рождества Христова собралось несколько сотен верующих Фото: Мария ЛЕНЦ

В храме Рождества Христова собралось несколько сотен верующихФото: Мария ЛЕНЦ

По окончании службы от храма отправятся бесплатные автобусы по пяти маршрутам, на них можно будет уехать в Солнечный, Нижние Черемушки, Красраб, в центр города, на Высотную и Калинина. И еще один автобус пойдет из Свято-Успенского монастыря через Коммунальный мост на Матросова.

Для безопасности этой ночью частично перекрыты несколько улиц – Добролюбова, Менделеева и Академика Павлова. Полиция города обеспечивает охрану общественного порядка. Им помогают росгвардейцы и казаки Енисейского казачьего войска.

Божественную литургию возглавил митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон Фото: Мария ЛЕНЦ

Божественную литургию возглавил митрополит Красноярский и Ачинский ПантелеимонФото: Мария ЛЕНЦ

Кстати, по информации полиции в крае богослужения этой ночью проходят в 81 храме, 7 соборах, 5 монастырях и 1 часовне.

А вечером 7 января красноярцев приглашают на рождественский фейерверк, который начнется в 19.00 на острове Татышеве.

По окончании литургии в храме Рождества Христова Фото: Мария ЛЕНЦ

По окончании литургии в храме Рождества ХристоваФото: Мария ЛЕНЦ

Автобусы ждут возле храма окончания богослужения, чтобы развести красноярцев по домам Фото: Мария ЛЕНЦ

Автобусы ждут возле храма окончания богослужения, чтобы развести красноярцев по домамФото: Мария ЛЕНЦ

Свято-Успенский мужской монастырь Фото: Мария ЛЕНЦ

Свято-Успенский мужской монастырьФото: Мария ЛЕНЦ

В храме Свято-Успенского мужского монастыря Фото: Мария ЛЕНЦ

В храме Свято-Успенского мужского монастыряФото: Мария ЛЕНЦ

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