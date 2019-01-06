2019-01-06T06:21:27+03:00
Происшествия

«Сухой треск и больше ничего не помню»: в Красноярском крае на голову мужчины рухнул потолок

С сотрясением мозга его доставили в больницу
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
«Сухой треск и больше ничего не помню»: в Красноярском крае на голову мужчины рухнул потолок. Фото: Новости ТВК«Сухой треск и больше ничего не помню»: в Красноярском крае на голову мужчины рухнул потолок. Фото: Новости ТВК
Изменить размер текста:

ЧП произошло в поселке Козулька: в подъезде жилого дома на голову мужчины обрушился потолок, сообщают Новости ТВК. Место ЧП – кирпичная двухэтажка, которая еще несколько лет назад была признана аварийной. Но люди там до сих пор живут. С риском для жизни.

Как оказалось, рушиться она начала не сразу и не вдруг – четыре года назад в соседнем подъезде такое уже произошло. Людей пообещали переселить к новому 2019 году. Но увы, чуда не случилось – до сих пор живут, опасаясь каждую минуту.

Местный житель Евгений пришел в гости к родителям своей жены, они как раз живут в этом доме. Оказался, что называется, не в том месте и не в тот час. Когда уже попрощался и стал выходить, услышал сухой треск. Успел только прикрыть голову руками, а дальше ничего не помнит. Кусок потолка рухнул прямо на него.

Кирпичная двухэтажка много лет признала аварийной, но людей оттуда по-прежнему не переселили. Фото: Новости ТВК

Кирпичная двухэтажка много лет признала аварийной, но людей оттуда по-прежнему не переселили. Фото: Новости ТВК

Перепуганные родственники руками раскидали завалы, вытащили зятя, занесли назад в квартиру. Там вызвали «Скорую», затем понадобилась помощь спасателей, потому как самостоятельно перебраться через завал из кирпичей, штукатурки и гнилых перекрытий пострадавший не смог. Спасатели выносили его из подъезда на руках.

В больнице мужчину осмотрели, поставили диагноз: сотрясение мозга, ушиб спины. Сказали: повезло, могло быть и хуже. В рубашке родился.

Местные власти пока ЧП никак не прокомментировали. Но о нем знают – сразу же направили на место события бригаду рабочих, чтобы те доломали остатки потолка в подъезде. Теперь там вовсю гуляет ветер. А впереди – еще два зимних месяца и никакой определенности.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Красноярскую «Сопку» назвали идеальной спортивной площадкой
Красноярец Александр Третьяков стал победителем этапа Кубка мира по скелетону
В Назарово полицейский Дед Мороз исполнил заветное желание 12-летнего мальчика
В Красноярском крае назойливым коллекторам были выписаны миллионные штрафы
В Красноярске в ночь на Рождество ограничат движение сразу на нескольких улицах
Красноярские спасатели помогли заблудившейся на «Столбах» туристке
На левобережье Красноярска произошло серьезное ДТП с пострадавшими
Хоккеисты «Енисея» попросили болельщиков устроить во время матча игрушкопад
МЧС: на Красноярский край надвигаются 40-градусные морозы
В пожарах с начала года погибли пять жителей Красноярского края
Власти Красноярска обновили сайт администрации
На жд-вокзале в Красноярске ввели режим усиленной безопасности
В Красноярске задержали водителя, насмерть сбившего 19-летнего парня в новогоднюю ночь
В Туве 15-летняя школьница «развела» на деньги женщину, продав ей через соцсеть несуществующую национальную одежду
Прочно увяз в снегу: полицейские выручили дальнобойщика, застрявшего на фуре в кювете
«Люди. Годы. Жизнь»: в Красноярске открылась выставка Тойво Ряннеля