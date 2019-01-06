«Сухой треск и больше ничего не помню»: в Красноярском крае на голову мужчины рухнул потолок

ЧП произошло в поселке Козулька: в подъезде жилого дома на голову мужчины обрушился потолок, сообщают Новости ТВК. Место ЧП – кирпичная двухэтажка, которая еще несколько лет назад была признана аварийной. Но люди там до сих пор живут. С риском для жизни.

Как оказалось, рушиться она начала не сразу и не вдруг – четыре года назад в соседнем подъезде такое уже произошло. Людей пообещали переселить к новому 2019 году. Но увы, чуда не случилось – до сих пор живут, опасаясь каждую минуту.

Местный житель Евгений пришел в гости к родителям своей жены, они как раз живут в этом доме. Оказался, что называется, не в том месте и не в тот час. Когда уже попрощался и стал выходить, услышал сухой треск. Успел только прикрыть голову руками, а дальше ничего не помнит. Кусок потолка рухнул прямо на него.

Кирпичная двухэтажка много лет признала аварийной, но людей оттуда по-прежнему не переселили. Фото: Новости ТВК

Перепуганные родственники руками раскидали завалы, вытащили зятя, занесли назад в квартиру. Там вызвали «Скорую», затем понадобилась помощь спасателей, потому как самостоятельно перебраться через завал из кирпичей, штукатурки и гнилых перекрытий пострадавший не смог. Спасатели выносили его из подъезда на руках.

В больнице мужчину осмотрели, поставили диагноз: сотрясение мозга, ушиб спины. Сказали: повезло, могло быть и хуже. В рубашке родился.

Местные власти пока ЧП никак не прокомментировали. Но о нем знают – сразу же направили на место события бригаду рабочих, чтобы те доломали остатки потолка в подъезде. Теперь там вовсю гуляет ветер. А впереди – еще два зимних месяца и никакой определенности.