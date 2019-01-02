Хотела угостить лакомством: медведь на корпоративе откусил руку жительнице Ачинска

Накануне Нового года в Ачинске (Красноярский край) медведь во время корпоратива напал на сотрудницу базы «Айдашка». Ну, как напал - в общем-то, 52-летняя женщина сама просунула в его клетку руку. Хотела угостить лакомством. Но косолапый разъярился и отхватил еду вместе с рукой. Врачам районной больницы удалось отстоять жизнь женщины. А судьба медведя висела на волоске: местные боялись, что теперь косолапого застрелят...

Жители Ачинска просят расширить Мишке вольер Фото: группа КДК "Айдашка" ВКонтакте

Все случилось, когда сотрудники базы отмечали корпоратив. Веселье набирало обороты, и подвыпившая женщина решила похвастать перед коллегами: дескать, смотрите, как я Мишку кормлю и не боюсь совсем. Перемахнула через ограждение (оно специально в нескольких метрах установлено, чтобы люди к клетке не подходили), смело шагнула к хищнику и протянула лакомство. Работники базы говорят, что медведь Мишка живет у них давно, около 10 лет. Его все любят, и никто не ожидал, что инцидент закончится так печально. К тому же Мишка именно эту женщину очень хорошо знал: до этого работница базы полгода приносила ему еду. Посчитала, что привык ней. Оказывается, не привык.

Жители Ачинска за косолапого перепугались: решили, что теперь его застрелят или в тайгу выпустят - для медведя, привыкшего жить с человеком, это верная погибель.

Сейчас инцидент улажен, и медведь вернулся домой Фото: группа КДК "Айдашка" ВКонтакте

- Ребята кормят их, перегоняя в соседнюю клетку, никому раньше и в голову не приходило засунуть к нему руку, - рассказывают ачинцы. - Мы сами приезжаем на эту базу: отличное место для отдыха, постоянно кормим этих медведей. Там стоит палка чтобы еду пододвигать, если не попадаешь в клетку. Медведь, как бегемот, открывает пасть, и туда можно попасть яблоком. Животные ждут и лапы выставляют, умнее некоторых двуногих.

И вот сегодня судьба мишки решилась: никто его убивать или отпускать в тайгу не будет, косолапый продолжит жить на базе, сообщили сотрудники «Айдашки». Что касается пострадавшей, то из реанимации ее перевели в обычную палату. Однако руку женщине спасти не удалось.