2018-12-31T06:46:41+03:00
Общество

Сметали с полок все, что было: супермаркеты Красноярска подверглись невиданному нашествию

30 декабря в городе прошел традиционный покупательский марафон
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Сметали с полок все, что было: супермаркеты Красноярска подверглись невиданному нашествию. Фото: Семен ШерстневСметали с полок все, что было: супермаркеты Красноярска подверглись невиданному нашествию. Фото: Семен Шерстнев
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Супермаркеты и гипермаркеты Красноярска подверглись серьезному нашествию покупателей накануне, 30 декабря. Невиданный аншлаг. Неудивительно – новый год же. За последние два десятка лет привычки людей изменились. И если раньше продукты и деликатесы доставали за две-три недели до праздника, а потом ревностно охраняли холодильник: «не трожь, это на Новый год». То сейчас все гораздо проще – ритейлеры не только предлагают эти самые деликатесы круглый год, свежие и вкусные. Но еще и делают предновогодние скидки на них.

В общем, в магазинах вчера чуть ли не половина Красноярска побывала. Вот какую картину маслом можно было увидеть в гипермаркетах города. При таком количестве покупателей очереди оказались неизбежными. Не хватало тележек и корзин на входе – и покупатели стояли и ждали, пока изрядно уставшие рабочие соберут их. Затем стояли в очередях к весам, чтобы взвесить фрукты и овощи. Расхватывали все, начиная с пекинской капусты и заканчивая мандаринами.

Несмотря на давку, никто из покупателей не ссорился. Фото: Семен Шерстнев

Несмотря на давку, никто из покупателей не ссорился. Фото: Семен Шерстнев

Затаривались алкоголем и заодно предусмотрительно прихватывали целые упаковки минеральной воды, знают, что на утро 1 января она сильно пригодится. Стояли в очередях у витрин с рыбными копченостями, с сырами и колбасами, конфетами и булками. На ура шли магазинные запасы майонеза и кетчупа. В конце концов покупатели добирались до касс и там выдерживали там последнюю очередь.

От такого количества тележек на территории супермаркета трафик был сумасшедшим, случилось огромное количество МТП – магазинно-транспортных происшествий. Но в предпраздничном настроении покупатели, столкнувшись тележками, вежливо извинялись и разъезжались – все-таки Новый год на носу, спорить и ссориться нет причин.

А что сегодня, в последний день? Продавцы рассказали: 31 декабря у них также бывают посетители, но уже не в таком количестве, как 30-го. Это либо те опоздавшие, либо кто-то что-то забыл накануне и пришел докупить.

А на другой день...

А на другой день...

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