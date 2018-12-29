2018-12-29T13:03:33+03:00
Происшествия

В ГУФСИНе прокомментировали ситуацию с досмотром женщины-адвоката в Красноярской колонии

Она заявила, что было унижено ее достоинство
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В ГУФСИНе прокомментировали ситуацию с досмотром женщины-адвоката в Красноярской колонииВ ГУФСИНе прокомментировали ситуацию с досмотром женщины-адвоката в Красноярской колонииФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске женщина-адвокат подала заявление в суд на исправительную колонию № 31. Она сообщила, что после того, как она навестила своего подзащитного, на КПП ее досмотрели. По словам адвоката, сотрудники колонии пытались найти у нее заявление от подзащитного на пытки, которым он якобы подвергается.

У адвоката сначала проверили содержимое личной сумочки и папки с документами, но ничего не нашли. Затем вызвали женщину – сотрудницу колонии, которая заставила адвоката снять одежду и провела личный досмотр. Видеокамеру при этом отвернули, но не выключили.

Адвокат настаивает, что ее заставили, цитируем, «оголять части тела, поднимать кофту, практически осматривали до нижнего белья». Это оскорбило женщину. «Я очень религиозный человек, я мусульманка и голова моя тоже покрыта. Это унизило мою честь и достоинство» - сообщила она изданию «Медиазона».

ГУФСИН России по Красноярскому краю прокомментировал информацию.

«В СМИ была распространена информация о нарушениях законодательства РФ в части обеспечения деятельности адвоката К. Ильясовой в ИК-31 ГУФСИН России по Красноярскому краю.

Сообщаем, что досмотр адвоката Ильясовой и ее личных вещей проводился в соответствии с Приказом Минюста РФ от 20.03.2015 №64-дсп «Об утверждении Порядка проведения обысков и досмотров в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы и прилегающих к ним территориях, на которых установлены режимные требования».

По фактам, изложенным в публикациях средств массовой информации, ГУФСИН России по Красноярскому краю в настоящее время проводится проверка».

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