Бюджет в цифрах и делах

Прогнозы и ожидания

Как отметил председатель Законодательного собрания Дмитрий Свиридов, открывая публичные слушания, цель финансовой политики – обеспечение баланса в развитии края. При этом нельзя забывать о новых задачах, поставленных президентом в новом указе, и поддержке муниципальных образований.

Министр экономики края Егор Василев, выступивший с докладом о прогнозе социально-экономического развития, сказал, что предстоящий год будет особенным, ведь в регионе начнется реализация 12 национальных проектов. Подготовка к универсиаде выходит на финишную прямую, и сейчас усилия властей будут сконцентрированы на тех проектах, которые определят развитие края в ближайшем будущем, в частности, речь идет о «Енисейской Сибири».

За последние годы, по словам Егора Евгеньевича, изменения большинства показателей внушают оптимизм. Но все же социальное самочувствие населения остается на низком уровне. Причем это касается жителей не только края, но и России в целом. Определяющими факторами развития экономики края на ближайшее время станут успехи традиционных отраслей. В нефтедобыче — это освоение северных месторождений. Планируется, что добыча «чёрного золота» возрастет на 30% по сравнению с 2017 годом. В металлургии увеличивается производство меди и алюминия. В ЛПК активно создаются мелкие лесоперерабатывающие предприятия, что дает возможность получить новые рабочие места людям в сельской местности. В следующем году в Красноярске должен появиться оптово-распределительный центр, который поддержит местных сельхозтоваропроизводителей.

Экономический прогноз сверстан с учетом имеющихся в крае проблем. По словам Егора Васильева, спад жилищного строительства и снижение темпов развития торговли и платных услуг – основные уязвимые места. Если говорить о причине, то она та же, что и в стране в целом, – низкая платежеспособность населения.

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К Универсиаде готовы

Доклад, посвященный краевому бюджету на трехлетний цикл, представил вице-премьер — министр финансов Владимир Бахарь. Среди прочего он сообщил, что в нашем крае в 2018 году будет собрано налогов и сборов в бюджетную систему всех уровней на сумму 800 млрд рублей. Из них 585 млрд поступит в федеральный бюджет и чуть больше 230 млрд останется в консолидированном бюджете края. Поэтому тема межбюджетных отношений «край — Федерация» по-прежнему остается актуальной. Чтобы вернуть часть заработанного, нужно тесно контактировать с федеральным правительством.

Финансовое обеспечение инфраструктуры универсиады стало одной из основных задач 2018 года. Об этом напомнил Павел Ростовцев, председатель комиссии по подготовке к студенческим играм. Благодаря слаженной работе властей краевая столица получила современные спортивные комплексы, отремонтированные дороги, новый терминал аэропорта, медицинские учреждения и многое другое.

- Мы вырастили организаторов соревнований мирового уровня, специалистов по строительству и коммуникациям, сформировали волонтерское сообщество, - сказал Павел Александрович. - И этот человеческий капитал тоже работает на долгосрочное развитие Красноярского края. Опыт реализации такого масштабного проекта, как Универсиада, поможет браться за новые большие дела, например, за «Енисейскую Сибирь».

В дальнейшем задача, по мнению народного избранника, заключается в том, чтобы депутатский корпус осуществлял парламентский контроль эффективного использования бюджетных средств.

Ситуация в районах

При планировании доходов и расходов важным является понимание того, как живут муниципалитеты. Красноярский край – огромный регион, который охватывает несколько климатических зон, отличается неравномерным распределением точек экономического роста. И проблемы, с которыми сталкиваются, к примеру, минусинцы, отличаются от тех, что есть в Туруханском районе или Норильске. Часть муниципальных образований являются дотационными, другая же часть благополучно существует за счет крупных промышленных предприятий.

Свою роль играет и отдаленность муниципалитета от краевого центра. Так, Березовский район обладает высокой инвестиционной привлекательностью, так как расположен вблизи Красноярска. С одной стороны, часть населения уезжает на работу в большой город, с другой стороны, руководители сельхозпредприятий активно отстраивают в районе свои производства за счет транспортной доступности и ближайших рынков сбыта. В Березовском районе активно развивается малый бизнес во всех сферах, а благодаря грамотному руководству бюджетные предприятия чувствуют себя уверенно даже в самых неблагоприятных экономических условиях.

- За счет оптимизации расходов нам удалось существенно сэкономить, - комментирует Виктор Швецов, глава Березовского района. – С помощью работы межведомственной комиссии выявляем «теневую» заработную плату и повышаем налоговые сборы.

В Казачинском районе также активно работают над увеличением доходов. А за счет объединения муниципальных образований решают проблему оптимизации расходов.

В Шарыпово проблема дотационности бюджета выходит на первый план. На территории нет крупных предприятий-налогоплательщиков. Идет отток населения в другие города и краевой центр, а большая часть населения трудится вахтовым методом. Как следствие, поступление по НДФЛ на 60% осуществляется за счет работников бюджетной сферы. По мнению главы Шарыпово Натальи Петровской, ситуацию может улучшить принятие мер на региональном уровне, в частности, выбранный вектор развития, направленный на поддержку локальной экономики.

А вот Енисейск живет предвкушением празднования 400-летия. И речь идет не только о подготовке культурной программы.

- Для нас это в первую очередь дела, которые изменяют внешний облик нашего города и определяют его будущее, – говорит Валерий Никольский, глава Енисейска. - На сегодняшний день из 23 объектов культурного наследия 14 уже сданы в эксплуатацию. По семи объектам ведутся реставрационные работы, которые планируются закончить в 2019 году. Завершается реализация проектов по благоустройству общественных пространств и объектов инфраструктуры в центральной исторической части города и на гостевых маршрутах.

В заключение слушаний слово было предоставлено первому заместителю губернатора — председателю правительства края Юрию Лапшину. Он отметил, что нынешние публичные слушания уникальны тем, что проходят в новой политической реальности: избран новый губернатор, сформировано новое правительство, определены новые приоритеты в работе краевой власти, утверждена стратегия социально-экономического развития региона до 2030 года, в запуске находится проект «Енисейская Сибирь», статус которого выходит на федеральный уровень. Юрий Анатольевич подчеркнул, что региональный бюджет сформирован в лучших традициях края, и это позволяет говорить о хорошем заделе на будущее.

ДОСЛОВНО

Владимир Чащин, председатель комитета по бюджету и экономической политике Законодательного собрания края:

- Финансовая политика, которая сформирована у нас в крае и на федеральном уровне, заключается в жесточайшей экономии и контроле. Необходимо, чтобы те средства, которые предусмотрены для строительства объектов, реализации указов президента по зарплате работников бюджетной сферы, были освоены результативно и эффективно. Это очень серьезная задача, над которой мы будем работать. Следует в полном объеме исполнить запланированное. В целом могу сказать, что краевой бюджет на ближайшую трехлетку направлен на устойчивое развитие региона.