«Грустные новости»: у красноярской путешественницы бабы Лены нашли рак в последней стадии

У 91-летней путешественницы из Красноярска Елены Михайловны Ерховой (бабы Лены) обнаружили неоперабельный рак.

- Утро принесло очень грустные новости. Баба Лена в крайне тяжелом состоянии в больнице. Рак лёгких 4 стадии. Светлая, добрая наша бабуля, - поделилась в своем Фейсбуке москвичка Екатерина Папина.

Три года назад она встретила бабу Лену во Вьетнаме. Поразилась истории старушки и рассказала ее в соцсетях. С тех пор о «мировой бабушке», которая после 80 облетела полпланеты на заначку от пенсии, узнали все.

Мировая наша бабулечка.Фото: Мария ЛЕНЦ

Встречать Новый год Елена Михайловна собиралась в Арабских Эмиратах. Но 22 декабря попала в больницу скорой медицинской помощи, в пульмонологию. А спустя неделю ее перевели в онкоцентр.

- Состояние тяжелое, - призналась тогда корреспонденту «Комсомольской правды» - Красноярск жена внука бабы Лены. – Простите, не могу говорить, я сейчас с ней.

Врачи делают все возможное, но сегодня стало известно: рак, 4 стадия.

- Бабулечка наша, лягушка-путешественница, плачем все, - подтвердила ТВК подруга бабы Лены Людмила.

Так хочется надеяться на лучшее. Верить, что все обойдется, каким-то чудом. Молимся за вас, баба Лена...

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