«Упал и резко оглох»: мальчику с единственным здоровым ухом спасли слух в Красноярске

Эта нетривиальная история произошла в Красноярске недавно. Врачи ЛОР-травмпункта межрайонной больницы №4 спасли слух мальчику с единственным здоровым ухом, рассказали в пресс-службе краевого минздрава.

У подростка – микротия, врожденная аномалия раковины. Такое встречается один раз на 8-10 тысяч случаев. В результате – полная глухота на одно ухо. А с другим стряслась беда. На здоровое ухо мальчик упал в школе. Появилась заложенность, хотя кровотечения не было.

- Когда осмотрели ушную воронку, оказалось: приличная перфорация (повреждение – прим.ред.), - поделились в пресс-службе краевого минздрава. – Провели эндоскопию, и стало ясно: остался лоскут барабанной перепонки, он прилип к коже наружного слухового прохода. Шанс прикрыть дефект своими же тканями все-таки есть.

Хирург Ирина Каширцева провела экстренную операцию. Важно было успеть, пока лоскут свежий. Под местной анестезией перепонку уложили на место и прикрыли силиконом.

Уже во время операции мальчик понял: слух возвращается! Увы, полностью, устранить повреждение невозможно. Но оно стало меньше. А, значит, глухота ребенку не грозит, общаться с людьми ему будет гораздо проще.

Спасибо врачам!