«Удары по голове и животу»: арестованный за взятку глава Росприроднадзора пожаловался на избиения в СИЗО

Андрей Калинин, руководитель Росприроднадзора Красноярского края и Тывы, пожаловался на побои в СИЗО. Таким образом на него пытались оказать давление, сообщила «Комсомольской правде» - Красноярск адвокат обвиняемого Регина Коршунова. Несколько часов назад она сделала письменное заявление.

По словам адвоката, подзащитный рассказал ей, что в СИЗО-1 его избили двое мужчин. Требовали, чтобы Калинин стал сотрудничать со следствием.

- Видела его лично, разговаривала, - пишет Коршунова. – У него на лице - остатки синяка под глазом. Предполагаю, избили арестанты, сотрудничающие с администрацией.

Как пояснил адвокату сам Андрей Калинин, 11 января его отправили в бокс для ожидания, где находились двое мужчин. Сначала угрожали, потом один схватил его, держал, другой стал бить по голове, животу. Калинин стучал по двери, звал на помощь, но никто не откликнулся. После нападавшие потребовали, чтобы он «нашел общий язык – по поводу дела – сам знаешь, с кем».

- Возможно, так у подзащитного хотели получить показания либо заставляли кого-то оговорить, - продолжает адвокат. – Предупредили, если не пойдет на сотрудничество, будут последствия.

Вернувшись в камеру, Калинин увидел в ней людей, которые его били. И один из них поинтересовался, «все ли ему понятно». Тогда мужчина понял: прессинг будет продолжаться. И решил сообщить о произошедшем адвокату.

Регина Коршунова подготовила заявление в следком с просьбой провести проверку и медосвидетельствование. Также хочет просмотреть записи с камер в СИЗО. Кроме того, написано обращение к руководству ФСИн и изолятора. В нем – требование обеспечить безопасность Калинина и объяснить, что он делал в том боксе.

Еще раз подчеркнем: все это версия адвоката главы Росприроднадзора. Информации от официальных источников пока нет.

Напомним, Андрея Калинина подозревают в получении «вознаграждения» в 300 тысяч от предпринимателя, специализирующегося на экологическом аудите. Предъявлено обвинение по статье «Взятка в особо крупном размере». В середине декабря мужчину арестовали.

Когда его поместили в СИЗО, адвокат главы Росприроднадзора Иван Хорошев заявил о давлении на подзащитного сокамерников. Его якобы пытались склонить к даче признательных показаний. Однако, как прокомментировали в ГУФСИН, от самого Калинина никаких жалоб не было.

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