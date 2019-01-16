2019-01-16T04:18:38+03:00
Общество

Улица Гаденко и проспект Свобони: на красноярских остановках заменят указатели с ошибками

На табличках – откровенные ляпы, заметили в соцсетях
Ася ЖУКОВА
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Улица Гаденко и проспект Свобони: на красноярских остановках заменят указатели с ошибками. Фото: соцсети.Улица Гаденко и проспект Свобони: на красноярских остановках заменят указатели с ошибками. Фото: соцсети.
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Этой зимой в Красноярске появилась улица ГАденко и проспект Свобони. Именно такие названия известных всем мест «пропечатали» на новых указателях, установленных на остановках.

А еще Красную площадь обозначили на латинице, буква в букву - Krasnaya Ploshad. Понятное иностранцу слово «square» отчего-то не использовали. Центральный стадион на острове Отдыха превратился в «стадион имени Ленинского комсомола». Это на русском, в английском варианте все в порядке. И это далеко не все...

- Опечатки, ошибки – откровенные ляпы, - комментируют горожане в соцсетях. – Обновили навигацию, называется. – Ну, ладно стадион, с Годенко-то зачем так? Знаменитый хореограф, прославивший Сибирь. Почему никто не удосужился проверить?! А проспект Свобони – это что?

Между тем в пресс-службе администрации Красноярска сообщают: до конца февраля все будет исправлено. Работы пока не приняты. Так что подрядчика обяжут устранить недочеты. И к Универсиаде указатели переделают.

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