Дмитрий Свиридов: «По взмаху волшебной палочки ничего не решается»

Многие общественно-политические события, произошедшие в нашем регионе, требовали выверенных решений и оперативных корректировок законодательной базы. Приход к власти нового губернатора и обновление правительства, подготовка Красноярска к универсиаде и Енисейска к 400-летию, реализация межрегиональных проектов — все это в той или иной степени фигурировало в парламентской повестке. Об итогах 2018 года мы беседуем с председателем Законодательного собрания края Дмитрием СВИРИДОВЫМ.

Команда профессионалов

— Дмитрий Викторович, чем вам запомнился уходящий год?

— Безусловно, наиболее значимым событием политической жизни края стала смена управленческой команды. Вновь избранный губернатор Александр Усс сформировал правительство, которое возглавил Юрий Лапшин. Изменилась структура органов исполнительной власти, появился президиум кабмина, была введена должность заместителя губернатора, ответственного за взаимодействие с центром. Все это системные вопросы, которые напрямую влияют на результат работы власти.

Краевой парламент также участвовал в этом процессе в рамках своей компетенции. В круг наших полномочий входит согласование первых заместителей губернатора, а также членов правительства, отвечающих за финансово-экономический блок. Мы считаем, что сегодня на всех ключевых постах работают профессионалы, имеющие достаточный опыт и авторитет. Поэтому доверие, которое Законодательное собрание оказало главе края, поддержав предложенных им кандидатов, в полной мере оправданно.

— Парламент губернатору еще и кадрами помог. Имею в виду министра экономики Егора Васильева, который раньше руководил бюджетным комитетом.

— Переход в правительство Егора Евгеньевича — это хорошее приобретение для всего нашего края. Думаю, он в полной мере сможет реализовать свой потенциал на новой должности. Комитет по бюджету и экономической политике возглавил Владимир Чащин, обладающий большим опытом управленческой работы и необходимой компетенцией. Так что в обеих ветвях краевой власти сформирована профессиональная команда.

Новые акценты

— В начале декабря парламент принял краевой бюджет в окончательном, втором чтении. Что его отличает от главного финансового документа этого года?

— Очевидно, что подготовка к универсиаде в Красноярске вынуждала принимать соответствующие обеспечительные меры. Из трех корректировок бюджета, которые мы рассмотрели на заседаниях сессий в 2018 году, две в большей степени были связаны с выделением дополнительных средств к Всемирным студенческим играм. В следующем году этого приоритета в расходах не будет — как известно, спортивный праздник пройдет в первой половине марта.

Мы говорим о том, что деньги пошли на подготовку к играм, но здесь следует сделать важное уточнение. Универсиада — это не только декада спортивных состязаний мирового уровня. Мы закладывали немалые средства на создание современной инфраструктуры, которой будут пользоваться жители края. А она включает в себя не только спортивные объекты, но и комплекс общежитий для наших студентов, и корпуса больниц с инновационным оборудованием, и дорожные развязки, призванные разгрузить транспортные артерии Красноярска, и масштабное благоустройство. Это вложения не на годы, а на десятилетия вперед.

Что касается перспектив, то, во-первых, мы ставим перед собой задачу выйти на бездефицитный бюджет к 2021 году. Много сейчас говорят о госдолге края. Да, в абсолютном выражении он велик, но если оценивать относительные показатели, то наш регион смотрится на общероссийском фоне не так уж и плохо. А главное, деньги, которые занимает край, идут на развитие, а не на «проедание». Полагаю, в обозримом будущем общая сумма госдолга будет сокращаться, предпосылки к этому есть.

Во-вторых, в следующем году мы намерены сделать акцент на поддержке муниципальных образований. Не секрет, что состояние дел в наших городах и районах далеко от идеального. Необходимо ремонтировать дороги, дома культуры, строить школы и детские сады, фельдшерско-акушерские пункты. Серьезное внимание следует уделить качеству питьевой воды. В бюджете на следующий год на эти направления заложены существенные средства. На селе проживает четверть всего населения края, и мы обязаны обеспечить для него достойный уровень жизни. От этого зависят наши успехи в агропромышленном комплексе, лесоперерабатывающей промышленности и других областях.

Но главное заключается в следующем: выстраивая новые приоритеты, мы сохраняем в бюджете ранее принятые социальные обязательства. Практически все меры поддержки будут проиндексированы, в том числе заработная плата работников бюджетной сферы.

Без диспропорций

— Кого вы имеете в виду — врачей, учителей или чиновников?

— В первую очередь тех, кто фигурирует в майских указах президента от 2012 года. Там речь идет об учителях, врачах, работниках культуры. Согласно указу их зарплата должна быть не ниже средней по региону. Понятно, что в разных отраслях экономики (прежде всего в добывающем секторе и металлургии) постоянно происходят подвижки в оплате труда. Это напрямую влияет на рост среднего заработка по краю, соответственно, мы обязаны корректировать зарплату бюджетников, закладывать на эти цели новые расходы.

Несмотря на определенные финансовые сложности, краю в итоге удалось исполнить указы президента. Причем не только в той части, что касается зарплаты бюджетников, но и в отношении строительства детских садов, переселения граждан из аварийного жилья. С учетом специфики нашей территории, ее климатических и инфраструктурных особенностей сделать это было непросто, но мы справились.

Сегодня в повестке — обеспечение мер, связанных с решением Конституционного суда, по которому минимальная заработная плата была приравнена к прожиточному минимуму. При этом суд обязал при расчетах учитывать районные коэффициенты. Таким образом, уже сегодня в центральных и южных районах нашего региона ни одна организация не вправе платить своим сотрудникам меньше 17 861 рубля («на северах» эта сумма ощутимо больше). Красноярский край обеспечивает работой десятки тысяч бюджетников, занятых в самых разных сферах — образования, здравоохранения, культуры, социальной службы. Чтобы выполнить решение Конституционного суда, нам пришлось существенно нарастить расходы.

И это вынуждены были сделать все работодатели, из-за чего в итоге произошла серьезная диспропорция в оплате труда. Во многих территориях получилось так, что технический персонал стал получать зарплату наравне с муниципальными служащими. А теперь представьте себе уровень ответственности, требования к образованию, квалификации, стажу у чиновников и у тех, кто, к примеру, убирает помещения или метет улицы. Какова будет мотивация у служащих оставаться при своих должностях? Мы неоднократно получали сигналы с территорий о том, что из муниципалитетов бегут специалисты. Чтобы не потерять управляемость, в бюджете были предусмотрены деньги на повышение зарплаты государственных и муниципальных служащих на 20%. Считаю такую меру оправданной.

Вложения окупятся сторицей

— В районах не лучшим образом обстоят дела не только с управленцами, но и с врачами. Порой очередь к специалисту люди занимают за месяц. Какое участие в решении этих проблем принимают депутаты?

— Краевой парламент внес изменения в законодательную базу, дающие право на получение «подъемных» врачам и среднему медицинскому персоналу, которые готовы работать в сельской местности. Сегодня эти суммы таковы: 1 миллион рублей — для врачей, 500 тысяч — для фельдшеров. Для получения выплат нужно заключить договор с профильным министерством, предусматривающий обязанность работать в определенном населенном пункте пять лет. Кроме того, мы заложили средства на аренду жилья. Медицинские работники в сельской местности смогут возмещать затраты на эти цели. Надеюсь, это поможет закрепить персонал в территориях. Тем более что в следующем году, как я уже говорил, в крае будут возводить новые ФАПы.

Соглашусь, что кадровая обеспеченность в сфере здравоохранения в деревнях оставляет желать лучшего. Мало кто хочет перебираться из города в глубинку. Конечно, дело заключается не только в том, что требуются немалые деньги для обустройства на новом месте. Людям нужны ухоженные улицы и красивые дворы, школы и досуговые центры, словом, хорошее качество жизни. Необходимы серьезные вложения в социальную инфраструктуру, чтобы жизнь на селе стала более привлекательной. Многие дома культуры, библиотеки, музеи пока находятся в неудовлетворительном состоянии. Нужно больше спортивных площадок, ФОКов. Знаю внимательное отношение нашего губернатора к этой теме и думаю, что, работая в связке, мы достигнем здесь достойных показателей.

В октябре Дмитрий Свиридов посетил Канский морской кадетский корпус, курсанты которого — постоянные призёры и победители муниципальных, краевых и всероссийских предметных олимпиад. Фото: Андрей БУРМИСТРОВ

К примеру, мы договорились о том, что за рубежом будут стажироваться наши врачи. Приняли краевой закон, предусмотрели деньги в бюджете. Первая группа красноярских медиков уже переняла передовой опыт в Германии. Уверен, эти вложения окупятся сторицей. Президент поставил задачу — увеличить продолжительность жизни к 2024 году до 78 лет. Достигать цели следует не только профилактикой, поощрением здорового образа жизни, но и качественной медицинской помощью. Прогресс не стоит на месте, нам следует идти в ногу с лучшими практиками мировой медицины. Планируем, что в год за границей смогут проходить стажировку порядка сорока медицинских работников края.

Красноярские беды

— Многие красноярцы считают, что их проблемы со здоровьем кроются в неблагополучной экологической ситуации. Согласны ли вы с таким мнением?

— Поскольку большую часть времени живу и работаю в краевом центре, сталкиваюсь с теми же неурядицами, что и другие горожане. Безусловно, качество воздуха сказывается на здоровье людей, а стоящий иногда над городом смог, мягко говоря, не радует. Чтобы наметились улучшения в этой сфере, необходим комплексный подход.

Особое внимание следует уделить мониторингу. Указывать пальцем на дымящуюся трубу — дело бесполезное. Анализ источников загрязнения должен быть беспристрастным, полным и квалифицированным. Когда картина станет ясна, можно делать второй шаг — составить план по снижению выбросов и контролировать исполнение прописанных в нем мероприятий.

В чем заключается сложность мониторинга? Во-первых, источники загрязнения могут быть не только стационарными, но и передвижными. И если на заводе можно поставить датчик, то в каждый автомобиль его не вмонтируешь. Во-вторых, выбросы в атмосферу могут быть периодическими или постоянными. К примеру, предприятие соблюдало норму, а в день, когда бизнес пошел в гору, решило увеличить выработку и раскочегарило топку докрасна.

В этом году мы приняли, на мой взгляд, ряд важных решений в сфере экологии. В частности, в законодательство введено понятие «сводный расчет загрязнения атмосферного воздуха». Он регламентирует учет выбросов не только от предприятий, но и от других источников загрязнения — автотранспорта, индивидуальных жилых домов с печным отоплением и так далее.

Помимо прочего депутаты одобрили идею формирования вокруг столицы края лесопаркового зеленого пояса. Эта зона с ограниченным режимом природопользования и иной хозяйственной деятельности, на которую также возложены природоохранные, санитарно-гигиенические и рекреационные функции.

Конечно, в плане улучшения экологической ситуации мы еще находимся в начале пути. Тем не менее хороший задел уже создан. По предварительным данным, в нынешнем году количество выбросов в атмосферу в крае уменьшилось по сравнению с прошлым годом.

— Сейчас для красноярцев актуальна и другая беда — обманутые дольщики. Осенью стало известно о банкротстве «Реставрации», оставившей без жилья сотни семей.

— Действительно, люди попали в сложную ситуацию. Заплатив миллионы рублей и рассчитывая получить квартиры в ближайшем будущем, они остались ни с чем и ждут от власти помощи в решении своих проблем. Понимая озабоченность земляков, депутаты краевого парламента приняли два закона, направленных на достройку домов и предусматривающих компенсацию аренды жилья. Это вопрос системный, актуальный не только для нашего края, но и для других регионов. На федеральном уровне приняты решения, призванные обезопасить граждан от подобного рода ситуаций в будущем.

О потерях

— В чисто человеческом плане 2018 год был для Законодательного Собрания, как никогда, трудным. Ушли из жизни Алексей Клешко, Николай Трикман, Николай Фокин... Насколько удастся восполнить эти потери?

— Каждый из безвременно ушедших коллег был неповторимой личностью, и нам очень горько осознавать, что мы уже не увидим их в этом мире. Что касается Алексея Михайловича, то, пожалуй, сопоставимой замены ему просто нет. Его трагическая гибель — это огромная потеря для всего края, не только для Законодательного собрания. Он был значимой политической фигурой, успел реализовать множество проектов, и то, что сегодня его нет рядом с нами, честно говоря, просто не укладывается в голове.

Но как бы там ни было, жизнь продолжается. Подрастает новое поколение политиков, есть у нас и опытные кадры. Уверен, среди них найдутся яркие личности, способные вести за собой людей и менять мир к лучшему. Подтверждение тому — недавнее сессионное голосование по выборам заместителей председателя Законодательного Собрания. Сергей Попов и Сергей Зяблов — очень разные люди, но их объединяют прекрасные профессиональные, человеческие качества и искреннее желание трудиться на благо Красноярского края.

О личном

— Вам хватает времени для семьи?

— Сложный вопрос. Мы с вами обсудили лишь часть городских и краевых проблем, которые нельзя решить одним взмахом волшебной палочки. Служба государству — это очень ответственный каждодневный труд. Чтобы добиться результата, приходится абстрагироваться от всего, погружаться с головой в проблематику, подключать государственную машину. Не скрою, семья испытывает определенный дефицит общения со мной. В то же время именно она является тем фундаментом, опершись на который, можно успешно решать стоящие задачи.

— Как будете встречать Новый год?

— Традиционно — вместе с семьей. Соберемся с родными за одним столом, проводим с благодарностью уходящий год, встретим с надеждой новый. Пользуясь случаем, хотел бы пожелать всем читателям и редакции «Комсомольской правды» здоровья, благополучия и всего самого доброго в 2019 году!

— Спасибо!

КОНКРЕТНО

В уходящем году депутаты приняли свыше 170 законов края, более 700 постановлений и 10 обращений. Внесено два проекта федеральных законов в Государственную Думу в качестве законодательной инициативы. Проведено два публичных слушания по бюджетной тематике.

КСТАТИ

Депутаты провели ряд выездных заседаний, посвященных благоустройству территорий, развитию агропромышленного комплекса, межбюджетным отношениям, реорганизации библиотечной сети, кадровым проблемам, состоянию дорожной отрасли, обеспечению безопасности граждан.

В ТЕМУ

В 2018 году Законодательное собрание дало путевку в жизнь следующим начинаниям:

- снижение стоимости патента для индивидуальных предпринимателей края;

- введение налоговых льгот для резидентов территории опережающего социально-экономического развития в Железногорске;

- увеличение периода времени, после которого жители новостроек начинают платить взнос на капитальный ремонт дома;

- предоставление социальных выплат, возмещающих расходы обманутых дольщиков на аренду жилья;

- организации, которые изъявят желание достроить проблемный дом, теперь могут получать землю под застройку без торгов;

- сохранение льгот для жителей края предпенсионного возраста;

- выплата подъемных в размере 500 тысяч рублей фельдшеру, который поедет работать в сельскую местность или маленький город;

- выплаты медицинским работникам на стажировки за рубежом;

- ежемесячные социальные выплаты в размере прожиточного минимума

- на рождение (усыновление) первого ребенка;

- расширение категорий граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи;

- выплаты единовременного вознаграждения спортсменам и тренерам за победу на Всемирной универсиаде — 50 тысяч рублей и призовые места — 40 и 30 тысяч соответственно;

- законы о сохранении народных ремесел, об учреждении стипендий имений Дмитрия Хворостовского;

- расширение мер поддержки коренных малочисленных народов Севера;

- закон о присвоении звания «Почетный гражданин Красноярского края» Николаю Александровичу Сурину — академику, селекционеру с мировым именем.