Продержалась 10 минут на морозе. Провалившуюся в септик с ледяной водой девочку спас пуховик

Этой удивительной историей поделились с «Комсомолкой» следователи. Порой им приходится сталкиваться с самыми невероятными случаями, и вот один из них.

Он произошел в селе Новобирилюссы Красноярского края за неделю до Нового года. Здесь вместе со своей семьей живет 7-летняя Мирослава. В тот день, 23 декабря, девочка проходила вместе с сестрой Катей (ей 9) неподалеку от местного дома культуры, по его территории.

Вдруг случилось неожиданное: Мирослава наступила на припорошенный снегом кусок ДВП. И рухнула вниз, в канализационный колодец, заполненный водой.

... Катя вмиг поняла: самой младшую сестренку не вытащить, кинулась за помощью. И вскоре прибежала с 15-летним братом. Наклонившись вниз, парень сумел поймать сестренку. Она уже замерзала в ледяной воде. На руках отнес домой, вызвал «скорую».

Благодаря сестре Кате, помощь подоспела вовремя. Фото: пресс-служба ГСУ СК России по краю.

- Позже мы узнали: Мирослава пробыла в колодце 10 минут. А спас ее пуховик, который как воздушная подушка, помог продержаться на поверхности, - рассказывают следователи. – Она цеплялась за него изо всех сил.

История девочки потрясла буквально всех. Не оставила она равнодушными и сотрудников ГСУ, которые проверяют сейчас ЧП. Пытаются понять, как на пути ребенка мог оказаться фактически открытый колодец?

Вчера руководитель управления криминалистики Артем Кротов приехал на новогодний утренник в школу. Чтобы поздравить Катю, которая помогла спасти сестру. А Мирославе вручил подарок в больнице.

- Нам пообещали, что дочка встретит Новый год дома, - мама девочки не скрывает слез. – Мирослава родилась в «рубашке». И теперь точно верит в новогодние чудеса!