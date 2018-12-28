Как пережить встречу Нового года без стресса?

Предновогодний ажиотаж в самом разгаре. С экранов телевизоров нам постоянно говорят о распродажах, дети заглядывают под елку в надежде увидеть припрятанный дедом Морозом подарок, а взрослые после работы простаивают в пробках, объезжая магазины.

И, тем не менее, Новый год остается самым любимым и ожидаемым праздником.

Чтобы создать настроение, сегодня мы вместе с Tele2 подготовили несколько проверенных советов, как в предпраздничной суете не потерять рассудок, нервы и сэкономить финансы. Причем здесь Tele2, спросите вы? Все просто – оператор активно развивает скоростной интернет в регионе. Уже более 75% населения края находятся в зоне уверенного покрытия 4G. А наша подборочка как раз и будет состоять из интересных онлайн-сервисов. Так что без скоростного интернета в эти предновогодние дни вам не обойтись.

Горим на работе

В последние дни года обычно наваливается работа. Есть ощущение, что и начальство, и заказчики (если таковые у вас есть) ждут конца декабря, чтобы свалить на вас всю годовую работу. Лопается терпение, теряется сон, а разговоры все чаще звучат на повышенных тонах. Не хочется нести это настроение домой. Поэтому просто остановитесь. Мудрые говорили, не опаздывает тот, кто никуда не торопится.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Нужно грамотно планировать свое время и уметь делить задачи на срочные и суперсрочные. Загрузите в телефон приложение ежедневника:

- Any-do – оно позволяет сортировать задачи на 3 вида: по срокам, по спискам, по приоритету. Если вам не очень удобно печатать на смартфоне, то программа предложит воспользоваться микрофоном - все слова преобразуются в текст.

- Если вы не любите строить планы на будущее, но всегда записываете ближайшие дела, то приложение Do it станет вашим незаменимым помощником. Здесь все задачи планируются только на текущий день и на следующий.

- LeaderTask - простой планировщик для ведения дел, как рабочих, так и личных. Приложение позволяет структурировать задачи и контролировать их выполнение. В бесплатной версии вы сможете добавить, редактировать и маркировать задачи, получите доступ к календарю на годы вперёд и многое другое.

Выбор подарков

Бытует мнение, что выбирать подарки – сплошное удовольствие. Наверное, так могут рассуждать только богатые бездельники. А когда ты по уши загружен работой и у тебя нет лишних денег, то выбор подарков превращается в серьезное испытание. Хочется купить близким что-то важное, полезное, в конце концов, милое сердцу, а не лишь бы что. Используйте свое нерабочее время для выбора подарка, например, обед. На помощь приходит Интернет. Прежде чем поехать в магазин за покупкой, стоит рассмотреть ценовой диапазон и прочитать отзывы о товаре на разных сайтах.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

А еще лучше, скачать приложение, которое интегрирует множество скидок:

- Tiendeo – в нем собраны скидки в крупных магазинах, причём не только продуктовых супермаркетах. В перечне есть магазины одежды и обуви, строительные и спортивные гипермаркеты.

- SuperSale - приложение ищет актуальные скидки на одежду, обувь и аксессуары. Ближайшие магазины с выгодными предложениями отмечаются на карте. Можно настроить фильтры по цене или по близости и выбрать самое выгодное предложение.

- Кстати, вместо того чтобы носить с собой стопку дисконтных карт, их можно сохранить в приложении Stocard. Для этого нужно сфотографировать штрихкод. Помимо своих карт, можно использовать 200 дисконтов из базы приложения. Единственная сложность: не на каждой кассе сканер сможет считать штрихкод с экрана смартфона. В этом случае нужно будет попросить кассира ввести номер вручную.

Погрузившись в такое детальное изучение можно столкнуться и с другой проблемой – израсходованный лимит интернет-трафика. Но и здесь выход есть! Новым абонентам, которые подключатся к тарифам «Мой онлайн» и «Мой онлайн +» до 22 января 2019 года, компания Tele2 дарит три месяца безлимитного Интернета. А это значит, что трафика вам хватит на все. Можно без труда детально просмотреть сайты магазинов, загуглить их адреса и выбрать оптимальное расстояние, доехать до которого можно будет, минуя пробки. И даже снять мини онлайн-сериал, как я выбираю подарки и выложить его в соцсети.

Но как «запастись» мобильным трафиком, если ты уже абонент Tele2? Попросите его у друзей. Абсолютно все абоненты новой тарифной линейки Tele2 могут бесплатно поделиться гигабайтами с другими абонентами. В месяц можно делиться 30 Гб, но главное не забывайте, что все они расходуются из вашего пакета. У опции одни плюсы – она абсолютно бесплатная, делиться можно гигабайтами, сэкономленными с прошлого месяца. Подарить гигабайты можно буквально в два клика через мобильное приложение «Мой Tele2».

С наступающим!

Ну а если вы уже выбрали и купили подарки, то можете спокойно в дни новогодних каникул погрузиться в просмотр любимого видео, поздравлять друзей и общаться в сети без ограничений:

- Фильмы Онлайн - приложение, содержащее более 10 тысяч фильмов различных жанров.

- Play: фильмы - приложение, позволяющее смотреть самые свежие фильмы и сериалы в режиме онлайн.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Tele2 продолжает развивать свою сеть в Красноярском крае. Почти вдвое выросло количество базовых станций 4G в крае – на 76% - по сравнению январем этого года.

Поэтому фильм у вас на самом интересном месте не прервется, а видеопоздравление друзей не будет омрачено вращающимся колесиком загрузки страницы.

Так что вооружайтесь телефоном, и решайте все проблемы легко и непринужденно, чтобы не уснуть под бой курантов, измотанным предпраздничной суетой, а праздновать наступление Нового 2019 года до утра.