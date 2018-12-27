2018-12-27T14:58:38+03:00
Происшествия

«Замерзаем я, жена и два котенка»: под Красноярском экипаж ДПС выручил попавших в беду путешественников

Супружеская пара собралась на Новый год в Минусинск и застряла на морозе [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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«Замерзаем я, жена и два котенка»: под Красноярском экипаж ДПС выручил попавших в беду путешественников. Стоп-кадр видео«Замерзаем я, жена и два котенка»: под Красноярском экипаж ДПС выручил попавших в беду путешественников. Стоп-кадр видео
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Молодая супружеская пара собиралась отправиться в Минусинск к родственникам, планировали отметить там Новый год. Уложили подарки, поставили в салон на заднее сидение корзины с двумя котятами, позвонили родственникам и сказали: «ждите, едем». И отправились в путь, на юг края.

«Замерзаем я, жена и два котенка»: под Красноярском экипаж ДПС выручил попавших в беду путешественников.

Однако человек предполагает, а погода к далеким путешествиям не располагает. Не успели супруги отъехать далеко от Красноярска по федеральной трассе Р-255, как их отечественный «ВАЗ» сломался на морозе и заглох. Ни туда, ни сюда... Проезжавшие мимо редкие автомобилисты ничем не могли помочь.

Простояв час на морозе под минус 40 (а за городом всегда холоднее), набрали номер ГИБДД. Вскоре к ним подъехал экипаж патрульно-постовой службы. Незадачливых путешественников с их питомцами усадили греться в патрульную машину. Дождались, когда приедет эвакуатор, затем дорожные полицейские отправили семейную пару назад. Но не все потеряно: если есть желание встретить Новый год в кругу родных в Минусинске, есть ведь еще автобус и поезд.

А сотрудники ГИБДД настоятельно советуют красноярцам не рисковать в мороз. Поездка далеко за город, когда градусник «умирает» на отметке -40 – это сомнительная затея. А если поездку нельзя отложить, тогда проверьте исправность автомобиля. Заправляйте его только проверенным, качественным топливом. Возьмите с собой в дорогу газовую горелку, теплую одежду, запас еды и воды. Проверьте заряд телефона.

Если вы собираетесь на юг края, воспользуйтесь трассой Р-257 «Енисей», которая идет через Балахту и Новоселово. Не рискуйте выезжать на дорогу через Выезжий Лог, даже если путь будет короче: дорога недостроена, там на многие десятки километров в тайге нет сотовой связи и населенных пунктов.

Телефон экстренной службы, единый для всех операторов сотовой связи – 112, он берет даже при отрицательном балансе. Единая служба краевого ГИБДД – 127, также для всех сотовых операторов.

Видео: ГИДД Красноярского края

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