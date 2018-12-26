Хлебная работа

Хлеб праздничным продуктом не является, но пока на столе не появится заветный шеничный ил и ржаной, некоторые люди просто не начнут есть. О вкусном красноярском хлебе, секретах его приготовления - в нашем материале. Хлеб относится к продуктам первой необходимости, а кондитерские изделия традиционно пользуются в России большим спросом. За прошедший год только в Красноярском крае выпущено свыше 82,5 тысячи тонн хлебобулочных изделий. Прирост производства к прошлому году, по данным министерства сельского хозяйства и торговли края, составил

8,4%. Пекарни - актуальный бизнес на сегодняшний день. Их в крае порядка 300. Крупные хлебозаводы, такие как ООО «Березовский», Красноярский хлебозавод «Саяны», ООО «Дивногорский хлебозавод», МП «Ужурский хлебозавод», ООО «Норильский

хлебозавод», производят от 400 до 720 тонн хлеба ежемесячно. Тем не менее 95% от общего объема производства составляют мини-пекарни. Ритейлеры не исключение в этом сегменте - собственное производство уже есть в сетях «Красный яр», «Лента», «Окей», «Командор» и других. Согласитесь, удобно, приехав за продуктами и бытовой химией, прикупить еще и свежую выпечку. И, кстати, в освоении этого бизнеса торговые сети достигают серьезных успехов. Так, например, в этом году

компания «Командор» получила высокие награды за свою хлебобулочную продукцию на Международном конкурсе «Гарантия качества-2018», проводимом Советом Федерации и Федеральным научным центром пищевых систем им. В. М. Горбатова, а также на Всероссийском конкурсе «100 лучших товаров». Мы решили разобраться, почему ритейлеры так активно занимают пекарную нишу и есть ли преимущества у хлеба собственного производства. За консультацией мы обратились в местную сеть супермаркетов, где получили ответы на наши пять «наивных вопросов» о хлебе и своими глазами увидели, как выпекают хлеб.

Чем отличается фабричный от хлеба из пекарни?

- В больших хлебных комбинатах труд автоматизирован, - комментирует Светлана Пирогова, директор собственного производства (СП) компании «Командор». - Хлеб, который люди пекут дома, штучный, но процессы, которые происходят в духовке, иные, ведь она универсаль ная и для выпечки хлеба не предназначена. В пекарне автоматизирован только процесс замеса, а все остальное делается вручную. И производится не тоннами, как на заводе, а килограммами. В печах хлеб обдается паром, что позволяет сделать корочку красивой и румяной. Есть ротационные печи, в которых хлеб вращается и, значит, пропекается равномерно со всех сторон. Под каждый вид хлеба стоит своя программа, которая определяет количество времени, которое продукт пробудет в печи.

Светлана Пирогова, директор собственного производства (СП) компании «Командор».Фото: Мария ЛЕНЦ

Легко ли стать пекарем?

Бытует мнение, что стать шеф-поваром не так просто, а работать пекарем или кондитером - большого труда не нужно, но это заблуждение. Труд пекаря сложный и требует высокой квалификации:

- На рынке очень мало профессионалов, - сетует Светлана Пирогова. - У нас они есть, и мы ими очень дорожим. На нашем производстве трудится 875 пекарей. Иногда к нам приходят люди и с минимальным опытом, мы их берем и сами обучаем. Если человек влюблен в хлеб, он остается на долгие годы работать. Выпечка хлеба - тяжелый труд. Нужно рано вставать, много работать. Это серьезная ответственность, ведь, например, даже от лишнего количества воды может ухудшится качество хлеба.

Какие ингредиенты основные?

В хлебе их не так много - вода, соль, сахар, дрожжи и мука. И последний, конечно же, является ключевым:

- Хороший пекарь определит качество муки даже на глаз, - поясняет Светлана Пирогова. - Это профессиональное чутье. Мы работаем с проверенными производителями, которые имеют свои мельницы. Иногда посещаем производство, где можем увидеть, как происходит помол, контроль качества.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Всегда ли в супермаркетах свежий хлеб?

Покупая пакетированный хлеб в магазине, мы можем посмотреть срок его изготовления. А приходя в супермаркет, где есть свое производство, мы берем хлеб чаще всего без упаковки, а, значит, и сказать, когда он сделан, нельзя:

- Когда магазин оснащен пекарней, то хлеб в нем всегда свежий, - поясняет Светлана Пирогова. - Как говорят французы, багет живет 30 минут. И мы всегда это учитываем. Корочка должна быть хрустящая, а количество выпеченного хлеба соответствовать количеству покупателей. Поэтому для пекаря нет праздников и выходных. Люди покупают хлеб каждый день, даже несмотря на новогодние каникулы.

Везде ли пекут хлеб одинаково?

- Технологий много, - говорит наш эксперт. - Поэтому мы учимся, приглашая специалистов, и ездим достаточно много сами. Опыт заимствуем в Германии и Австрии. И, конечно, бережем и российские традиции. Ингредиенты хлеба везде классические - вода, мука, соль, сахар и дрожжи, но вопрос в том, когда все это привносить и какими дополнительными компонентами обогащать. Культура хлеба в разных странах разная. Так, например, в Германии больше любят черные кислые сорта. В Австрии - белую сдобу, которая отлично сочетается, например, с икрой.

Фото: Мария ЛЕНЦ

А В ЭТО ВРЕМЯ

На Международном конкурсе «Гарантия качества-2018» компания «Командор» получила три золотые медали за хлеб «Пшеничный» на закваске», «Литовский» с семенами подсолнечника и «Ржаное чудо».

ДОСЛОВНО

Юрий Бондаренко, вице-президент Российской Гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК), председатель жюри Кубка России по хлебопечению:

- Бум частного хлебопечения в России связан с тем, что появилась тенденция потребления продуктов ручной работы, без использования улучшителей, промышленных дрожжей. А также желание покупателя соблюдать здоровый образ жизни, купить хлеб «только что из печи». Частные пекарни легче меняют и улучшают ассортимент, следуя за потребностями покупателя. Крупному предприятию это сделать гораздо сложнее (это связано с особенностями оборудования и технологического процесса).

Светлана Сыромятникова, врач-геронтолог, специалист AntiAge медицины, гинеколог-эндокринолог, репродуктолог высшей категории:

- Хлеб содержит жизненно необходимые организму витамины, в частности - группы В, Р, D, Е, а также калий, цинк, железо, йод, фосфор. В сочетании с большим количеством клетчатки это приводит к тому, что хлеб является незаменимым продуктом для очищения организма. Также потребление этого продукта благотворно влияет на нервную систему, состояние волос, кожи, ногтей. Хлеб хорошо сочетается с овощами: лук, кабачки, шпинат, перец, свекла, морковь, огурец, тыква и баклажаны, зеленые листья салата и т.п. Нельзя сочетать мучные изделия с белками, такими как яйца, мясо, рыба, творог. Всеми любимые бутерброды очень вредят здоровью. Традиционное сочетание хлеба с маслом или сыром не так вредно, но приводит к набору лишних килограммов.

Если сочетать хлеб с сахаром, вареньем или джемом, можно получить вздутие, повышенное газообразование и воспаление кишечника. Такую же реакцию вызовет сочетание мучных изделий с соленьями.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Галина Дремучева, ведущий научный сотрудник ФГАНУ НИИ хлебопекарной промышленности:

- Все реализуемые в торговле хлебобулочные изделия, независимо от мощности производителя (хлебозавод, пекарня и др.), должны отвечать требованиям нормативной и технической документации (ГОСТ, СТО - стандарт организации, ТУ - технические условия), в соответствии с которой они вырабатываются. В указанных документах предусмотрены органолептические показатели: внешний вид, форма, состояние поверхности и цвет изделия, состояние мякиша - пропеченность, промес, вкус и запах, а также физикохимические - влажность, кислотность и пористость мякиша. При наличии в рецептуре изделия сахара и жира, начинки нормируются и эти показатели.