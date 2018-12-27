Отмечаем последнюю пятницу в уходящем 2018 и ловим новогоднее настроение!
Ловим новогоднее настроение!
Завершающий выпуск с поросенком Топчиком. Все прогнозы сделаны!
ТопчикФото: Мария ЛЕНЦ
В гостях главный внештатный специалист офтальмолог, главный врач Красноярской краевой офтальмологической клинической больницы - ИЛЬЕНКОВ Станислав Станиславович
Ильенков Станислав СтаниславовичФото: Мария ЛЕНЦ
А также наши гости сегодня: Людмила Михайловна Новоселова - Начальник подразделения по делам несовершеннолетних полиции Красноярска
и Светлана Борисовна Власова - начальник отдела развития садоводства, огородничества и дачного хозяйства министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского края
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Отмечаем последнюю пятницу в уходящем 2018 и ловим новогоднее настроение!