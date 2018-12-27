Сияющий Красноярск: как изменился город накануне новогодних праздников

Даже не верится, что до Нового года осталось несколько дней. Хотя нет, - верится! Выйдите на улицы города – уже везде сияет праздничная иллюминация, украшены елки, построены ледовые городки. Накануне наш фотокорреспондент проехался по городу, чтобы снять все самое яркое, лучшее, красивое. Для вас – предновогодний Красноярск!

Виноградовский мост

Виноградовский мост, который чаще называют просто Вантовым, стал одним из первых городских объектов, который получил свою подсветку. Это – подарок мэрии красноярцам на 390-летний юбилей города. На уникальную для Сибири светодиодную иллюминацию потратили 55,7 миллионов рублей.

Сегодня мы уже привыкли, возвращаясь вечерами с работы домой, смотреть, как бегут по металлическим тросам, удерживающим мост, вверх и вниз разноцветные живые огни. И уже не представляем Красноярска без этого.

А ведь иллюминация уже успела пережить нашествие вандалов. В конце августа неизвестные оборвали лампочки и несколько проводов. Последствия устранили, больше неприятностей у моста не случалось.

Чуть позже рядом с Вантовым мостом «загорелись» Большой концертный зал, Музейный комплекс и совсем недавно – перестроенная высотка бывшего КатэкНИИуголь.

Вантовый мостФото: Мария ЛЕНЦ

Коммунальный мост

Коммунальный мост – визитная карточка Красноярска, неслучайно он помещен на самую ходовую денежную купюру. Когда минувшим летом объявили, что его подсветят, красноярцы с трудом представляли, как это будет выглядеть. Догадок было много.

На монтаж оборудования ушло несколько недель. Его проводила специально приглашенная бригада из Москвы, которая уже имела в этом опыт.

Наконец горожан пригласили на премьеру светового шоу. Вечером 24 августа несколько тысяч человек пришли на набережную, чтобы убедиться, так ли стал красив мост, как было обещано. Ожидания оправдались.

Сегодня Коммунальный мост зажигается по ночам монотонной подсветкой. Но в праздничные дни включается особая иллюминация из семи программ – и начинается световое шоу.

Коммунальный мостФото: Мария ЛЕНЦ

Елка на площади Революции

Когда-то здесь, на площади, устанавливали главную городскую елку. Но в 1970 году ее убрали и перенесли на Театральную площадь. И вот, спустя 48 лет было решено возродить традицию. Сегодня пространство украшает скромная по размерам елка, ее высота – 22 метра. На статус главной она не претендует. Но есть в ней своя изюминка: вокруг ее раскинулся настоящий «Парк света». Он состоит из нескольких фотозон, световых локаций и арт-объектов. Здесь можно найти «Поле множества огней», «Световой тоннель», «Аллею желаний», «Сквер влюбленных». Пожалуй, это самое романтичное место в историческом центре города. После того, как новогоднюю елку демонтируют, здесь по прежнему останутся световые инсталляции.

Елка на площади революцииФото: Мария ЛЕНЦ

Главная елка

Она стала главным событием предстоящего Нового года. Выше этой елки в истории России не было. Ее высота составляет 55 метров, благодаря этому Красноярск закрепил за собой звание города-рекордсмена. Установлена она на острове Татышеве неспроста: здесь так много места, что может собраться полгорода и никому не будет тесно. И простоит она три месяца – до конца марта.

Вместе с новой конструкцией изготовлена и совершенно новая иллюминация елки. 20 световых композиций меняют друг друга, скорость и режим подгоняется под ритмы звучащей музыки. А вокруг новогодней красавицы выстроился целый ледовый город, где каждая фигура, каждая горка искрится от внутренней подсветки. Вечером, когда все это включается, зрелище поистине волшебное.

Главная городская елка на острове ТатышевеФото: Мария ЛЕНЦ

Иллюминация

Город отказался от массивной и агрессивной иллюминации. Ушли в прошлое тяжелые конструкции, нависающие над головой. В Красноярске появилась новая декоративная подсветка улиц. Ее оценили за мягкие и в то же время приятные, ненавязчивые цвета, незамысловатый дизайн.

Обновление иллюминации обошлась городу в круглую сумму – 145 миллионов рублей. Несколько недель специалисты монтировали ее на 46 улицах, торопились успеть к новогодним праздникам. Не остались без внимания и окраины Красноярска.

И когда улицы засияли, сразу появилось ощущение приближающегося праздника.

Иллюминация на улицах городаФото: Мария ЛЕНЦ

Подсветка на проспекте Мира

Своим неповторимым шармом обзавелась главная магистраль Красноярска – проспект Мира. В этом году он вообще изменился. После ремонта, который длился два года, многочисленные провода исчезли под землей. Теперь ничто не мешает в полной мере оценить подсветку, установленную на 18 знаковых, старинных зданиях города. Среди них театр Пушкина, доходный дом Семенова и Романова и другие.

Особый колорит проспект приобретает глубокой ночью, когда с него исчезают машины и люди. Красные, желтые и белые фонари придают ему особую атмосферу.

Проспект МираФото: Мария ЛЕНЦ

Часовня Параскевы Пятницы

Сердце города, ее символ. Полтора века она украшает и охраняет покой Красноярска. Гости, приезжая сюда, обязательно приезжают на Караульную гору, чтобы сфотографироваться на фоне часовни и полюбоваться с высоты на панораму города. Ночью здесь особенно красиво. Благодаря подсветке, белоснежное строение под зеленой крышей смотрится величественно.

К часовне Параскевы красноярцы приезжают по праздникам, чтобы загадать желание. В выходные дни площадку заполняют молодожены. А многие семьи сделали своей традицией встречать Новый год на Караульной горе возле часовни Параскевы Пятницы.

Часовня Параскевы ПятницыФото: Мария ЛЕНЦ

Застывшие фонтаны

Театральную площадь в народе еще называют площадью фонтанов. Летом они радуют глаз своими светомузыкальными представлениями. А изображения фонтана «Реки Сибири» с его скульптурами можно увидеть даже на страницах зарубежных интернет-изданий.

Зимой на смену воде приходит свет – белый, голубой розовый, фиолетовый. Над чашами фонтанов появляются замысловатые световые конструкции: воздушные арки, беседки, цветочные узоры. Они притягивают к себе внимание прохожих, неудивительно, что рядом со световыми конструкциями так много любителей селфи. Причем сюда приходит на романтическое свидание не только молодежь, но и пары среднего и старшего возраста.

Застывшие фонтаны на Театральной плозадиФото: Мария ЛЕНЦ

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